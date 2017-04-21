Başbakan Özgürgün “19.uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “19.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılacak ekiplerin temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Özgürgün, heyeti kabulündeki konuşmasında, Atatürk’ün dünyada tek olan çocuk bayramını, TBMM’nin kuruluşu gibi önemli bir günde çocuklara armağan etmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Özgürgün, çocukların gelecek olduğunu, onlar iyi yetişirse geleceğin de iyi kurulacağını söyledi.

Çocukların bayramı coşku ve mutlulukla kutlaması dileğinde bulunan Özgürgün, onların geleceğin büyükleri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Dansları Eğitimi heyetinden eğitmen Nalan Dizdar da, 23 Nisan dolayısıyla KKTC’de olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.