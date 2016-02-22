Başbakan Olarak Haberim Olmadı

SAĞLIKLA İLGİLİ YASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ HAZIRLAMAK GÖRÜŞMEK VE SONUÇLANDIRMAK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE KURULMASI KARARI ERTELENDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 5 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Sağlıkla İlgili Yasa Değişikliklerini Hazırlamak Görüşmek ve Sonuçlandırmak Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite kurulması kararı, tartışmaların ardından ileriki bir tarihte gündeme gelmek üzere ertelendi.

BEROVA: “SAĞLIK YASALARI MECLİSE GELMEDİ”

DP-UG Milletvekili Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Sağlıkla İlgili Yasa Değişikliklerini Hazırlamak Görüşmek ve Sonuçlandırmak Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin üye sayısını belirleyen kararıyla ilgili söz aldı.

Sağlıkla ilgili sistem yasalarının geçirilmediğini söyleyerek bu durumu eleştiren Bereova, özellikle hükümet programında yer verilen, 3 ay içerisinde Genel Sağlık Sigortası’nın mali yapısının açıklanacağı sözünün tutulmadığını söyledi.

Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Ve Özel Muayeneler Yasası’nın da meclise getirilmediğini ifade eden Berova, “Sağlık sisteminin duvara tosladığını ifade ediyoruz adeta hükümete yalvarıyoruz ki bu sağlık yasaları gündeme gelsin ancak bugün burada görüyorum ki yasalar gündeme hala daha gelmemiştir” dedi.

Bugün bu konuda bir ad hoc komite kurulması kararının gündeme geldiğine işaret eden Berova, bu komitenin gündemine gelecek hiçbir yasa tasarısının Meclis’in gündemine alınmadığını belirtti.

Berova kurulacak komitenin işlevsiz kalmamasını diledi.

ÇAKICI: “KARAR MECLİS DANIŞMA KURULU’NDAN GELİYOR. BU ACİZİYETTİR”

Bu konuda söz alan TDP Milletvekili Çakıcı da Komite’nin gündemine alacağı yasaların Meclis’in gündemine gelmediğini söyledi.

Komite kurulması kararının Meclis Danışma Kurulu’ndan geldiğini söyleyen ve bu durumu eleştiren Çakıcı, bunu hükümetin aciziyeti olarak değerlendirdi.

Eğer yasalarla ilgili bir komite kurulacaksa bunun partilere danışılarak yapılması gerektiğini anlatan Çakıcı, “39 milletvekili olan bir hükümet çözemezse bunları kim çözecek” diye sordu.

“Ben neyi tartışacağımızı, bizden ne istediğiniz bilmiyorum” diyen Çakıcı sağlık sektöründe çok ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

KALYONCU: “BAŞBAKAN OLARAK HABERİM OLMADI”

Bunun üzerine söz alan Başbakan Kalyoncu “İlk defa böyle bir komite kurulduğunu görüyorum. Başbakan olarak haberim olmadı. Bunu doğru bulmuyorum” dedi.

Sağlığın tüm ülkenin sorunu olduğunu belirten Kalyoncu, yasalar hazır olduğu zaman meclisten geçeceğini belirtti.

ARABACIOĞLU: “HER PARTİDEN BİR TEMSİLCİNİN BAKANLA GÖRÜŞMESİNİ ÖNERDİK”

Bunun üzerine söz alan DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Danışma Kurulu’nun bu kararı alma süreciyle ilgili bilgi verdi.

Bu konu gündeme geldiğinde kendilerinin her partiden bir milletvekilinin giderek Sağlık Bakanıyla görüşmesini, komitenin sonrasında oluşmasını önerdiklerini ancak Meclis Başkanı Siber’in, önce komite kurulmasını ve komitenin bakanla görüşmeye gitmesini önerdiğini, kendilerinin de kabul ettiğini anlattı.

SİBER: “BAŞBAKANIN HABERDAR OLMAMASINA ÜZÜLDÜM”

Sağlığın bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı Sibel Siber, “Sağlığa yasama organı da sahip çıkmalıdır” dedi.

“Yasamada bu kadar çok doktor varken neden sağlığa bir çözüm getirilemiyor şeklindeki eleştirilere hepimiz muhatap oluyoruz” diyen Siber, bu konuda bir ad hoc komitesi oluşturulması konusunda uzun zamandır görüştüklerini ifade etti.

Sağlık bakanıyla istişare halinde sağlık yasalarının daha verimli şekilde çalışması için böyle bir yola gidildiğini anlatan Siber, amacın sağlığa katkıda bulunmak olduğunu anlattı.

“Başbakanın haberdar olmamasına üzüldüm. Bakanın haberi vardı, belki süreç hızlı geliştiği için haberdar edilemedi” diyen Siber, “Bu ad hoc komitenin kurulmasını hem sivil toplum kuruluşları istiyordu, hem de biz doktor milletvekillerinin topuma karşı sorumluluğuydu” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, Ad Hoc komite kurulmasının yasaların yapılmasına yardımcı olmadığını düşündüğünü ifade etti.

“Sibel Siber’in sağlık politikamız olması gerektiği yaklaşımını doğru buluyorum” diyen Çavuşoğlu, “Eğitimde de sağlıkta da birçok konuda sağlık politikası olması gerekiyor ancak sağlık konusunda ciddi bir sorunumuzun olması ve hükümetten de bu konuda öneri gelmemesiyle sağlığa destek verecekse niye olmasın dedik” şeklinde devam eti.

“Sağlık konusunda ciddi sorunlar var ama bu şimdiki hükümetin yarattığı bir sorun değildir” diyen Çavuşoğlu oylamanın bir sonraki oturuma kalmasını istedi.

ÇAKICI: “ÖYLE BİR TARTIŞMANIN İÇİNE DÜŞTÜK Kİ NEYİN İÇİNDE OLDUĞUMUZU BİLMİYORUZ”

TDP Milletvekili Çakıcı ise “Öyle bir tartışmanın içine düştük ki neyin içinde olduğumuzu bilmiyoruz” dedi.

“Belki sen bana hükümet olarak tuzak kurdun benim istemediğim yasaları getirdin ve onaylayacaksın” diyen Çakıcı Başbakanın itirazını doğru bulduğunu dile getirdi.

“Parti içindeki anlaşmazlıkları partide çözeceksiniz. Sibel Hanım sağlık bakanı ya da başbakan görevine gelecekse o görev ona verilir meclis başkanlığına başkası getirilir”diyen Çakıcı, “İyi niyetlidir ama burada bir hükümet var, bir başbakanı nasıl atlarsınız” diye sordu.

ERHÜRMAN: “KOMİTELERİN İÇTÜZÜKLE BÖYLE BİR YETKİSİ VARDIR”

Bunun üzerine söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman usulle ilgili bilgi verdi.

Erhürman, “Bu meclis bu dönem daha yeni göreve başladığımda benim komite başkanı olduğum, Çakıcının üyesi olduğu alacak borç ilişkileriyle ilgili bir ad hoc komite kuruldu. Bu komitenin önünde hükümetten doğrudan gelen bir tasarı yoktu. Bu komite kendisi doğrudan yasa taslağı hazırladı, imzaladı yasa önerisi olarak meclise sundu ve meclis bu yasa önerisini kabul etti ve yasalaştı. Bu nedenle hangi yasa gelecek bilmiyoruz ifadesi yanlıştır” dedi.

Seçim ve halkoylaması yasa taslağının tartışıldığı komitede de benzeri bir durum olduğunu anlatan Erhürman, “Komitelerin içtüzükle böyle bir yetkisi vardır bilinmeyen bir mesele değildir” dedi.

İZBUL: “HERKESİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAĞIMIZ BİR PLATFORM OLUŞTURDUK. BUNUN BU KADAR ELEŞTİRİLECEĞİNİ BİLSEM BU İŞİ YAPMAYIN DERDİM”

Sağlık Bakanı Salih İzbul da sağlığın bir devlet politikası olması gerektiğini belirterek, sağlıkta yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

6 aydır sürekli çalıştıklarını belirterek ancak yasaların metin kısımlarını bitirdiklerini söyleyen İzbul, “Sayın Çakıcı’ya sorayım partinizin sağlıkla ilgili görüşü yok mu? Bu konuda söyleyecek fikriniz yoksa komiteye girmeyin” dedi.

Konsensüs ile geçecek olan bir yasa yapmaya çalıştıklarını kaydeden İzbul, “ Herkesin düşüncelerini alacağımız bir platform oluşturduk. Bunun bu kadar eleştirileceğini bilsem bu işi yapmayın derdim” dedi.

ÖZGÜR: “MALİ YÜK GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ÖNERİ ERTELENSİN”

Bunun üzerine söz alan Maliye Bakanı Birikim Özgür, mali yükün göz önüne alınarak bu önerinin ertelenmesini, mali konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesin istedi.

ERHÜRMAN

Bunun üzerine Erhürman, kararın ileriki bir tarihte gündeme getirilmesi hakkında yazılı öneri verdi.

DENKTAŞ: “EĞER ERTELENECEKSE GELECEK HAFTAYA KADAR SAĞLIK BAKANLIĞIN HAZIRLADIĞI TASLAKLARIN BİTMEMİŞ OLSA BİLE KOMİTEDEKİ ARKADAŞLARA VE SİYASİ PARTİLERE DAĞITILMASINI İSTİYORUM”

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş da konunu yaklaşık bir saattir bu kararın tartışıldığını söyleyerek mutlaka her kararın mali etkisi olacağını belirtti.

“Erteleyelim ama oylayacak olsaydık başbakanın bilgisi olmayan bu girişimden nasıl bir sonuç çıkardı bilmiyorum” diyen Denktaş, “Eğer ertelenecekse gelecek haftaya kadar sağlık bakanlığın hazırladığı taslakların bitmemiş olsa bile komitedeki arkadaşlara ve siyasi partilere dağıtılmasını istiyorum. Erteleme kararına oyumuz rettir”diye konuştu.

ÇAKICI:“BU YASALARIN GELMESİ YETMEZ MALİ KONULARIN DA NETLEŞMESİ LAZIM”

TDP Milletvekili Çakıcı yeniden söz alarak kararın gündeme gelme yöntemini eleştirdi. “Komitenin görüşeceği yasaların ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmamız lazım” diyen Çakıcı konunun mali yönünün de tartışılmasının önemine değindi.

Çakıcı “Bu yasaların gelmesi yetmez mali konuların da netleşmesi lazım” diye konuştu.

DİNÇYÜREK: “ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV VARSA ONU FAZLASI İLE YAPMAYA HAZIRIZ”

DP UG Milletvekili Hakan Dinçyürek, CTP Milletvekili Tufan Erhürman’nın konuşmacıların konuşmasını engellemeye ve polemik yaratmaya çalıştığını ileri sürdü.

Dinçyürek, AD HOC Komitenin kurulmasıyla ilgili Başbakanın bilgisi olmadığını söylediğini, ancak Başbakanın daha önceden kürsüden AD HOC komite kurulacağını söylediğini ifade ederek ortada çelişki olduğunu söyledi.

Maliye Bakanının bugüne kadar mecliste bulunan doktorları akladığını belirterek teşekkür eden Dinçyürek, Maliye Bakanının sağlıkla ilgili yasların bugüne kadar niye geçmediğini ve bugünden sonra da geçmezse neden geçmeyeceğini net şekilde ifade ettiğini söyledi.

DP UG’nin sağlıkla ilgili en küçük adım ileriye atılacaksa ona destek vermeye hazır olduğunu kaydeden Dinçyürek, “ Üzerimize düşen görev varsa onu fazlası ile yapmaya hazırız” dedi.

KALYONCU: “TÜM GÖRÜŞLERİ BULUŞTURUP YASALARI EN AZ TEPKİ İLE GELİŞTİRMEK VE BÜTÇENİN İÇERİSİNE DE SIĞDIRMAK GEREKİR”

Başbakan Ömer Kalyoncu da, AD HOC Komitenin kurulacağını sağlık bakanı ve sağlık örgütleri ile görüştükten sonra söylediğin belirterek “Bu gün kurulacağını bildiğim anlamına gelmez” dedi.

“Tüm görüşleri buluşturup yasaları en az tepki ile geliştirmek ve bütçenin içerisine de sığdırmak gerekir” diyen Kalyoncu bu konunun yıllardır denendiğin ve Meclis’te bulunan doktor sayısı ile ilgili olmadığını da söyledi.

Ciddi bir şekilde tarafları buluşturma çabası olacağını kaydeden Kalyoncu, “Ciddi bir çalışma gerekir. Sağlık Bakanı yasaların hazırlanması ile ilgili hizmet alımı girişimi yaptı yasalar hazır hale gelmek üzeredir. En ağırlıklısı Genel Sağlık Sigortası’dır, bu konuda Maliye Bakanının çıkıp konuşma yapması çok doğaldır” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “SAĞLIK MESELESİ BİR DEVLET MESELESİ GİBİ ÇÖZÜLMELİ”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da UBP’nin herhangi bir yasa çalışmasında çalışmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

Ülkede uzun süredir sağlıkla ilgili tartışmaların yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sağlık meselesinin bir devlet meselesi gibi çözülmesi ve sürdürülebilir olması kaçınılmazdır” dedi.

Hakan Dinçyürek de Çavuşoğlu’na yapılan son işe alımlar konusundaki düşüncelerini sordu.

Çavuşoğlu bu konuda daha önce yaptığı açıklamalara bağlı olduğunu anlattı.

İZBUL: “GAYRİYASAL İŞLEM YOK”

Sağlık Bakanı İzbul da işe alımlar konusunda ortada gayri yasal bir işlem olmadığını gerekli yerlerden görüş aldıklarını ifade etti.

“Dinçyürek hastanenin durumunu benden daha iyi bilir” diyen İzbul yaşanan sorunların acil çözümünün bu şekilde olabileceğini anlattı.

Bunun ardından Erhürman’ın kararın ileriki bir tarihte gündeme getirilmesi hakkında yazılı önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.