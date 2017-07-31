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31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, her Kıbrıs Türkü’nün tarihini çok iyi bilmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması gerektiğini belirterek “Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi yollardan geçtiğimizi, ne koşullarda bugün sahip olduğumuz devletimizi kurduğumuzu asla unutmamalı, bu bilinçle hareket ederek KKTC’yi daha ileriye taşımak için çok çalışmalıyız” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
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“HER KIBRIS TÜRKÜ TARİHİNİ ÇOK İYİ BİLMELİ VE GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALI”

 Başbakan Hüseyin Özgürgün, her Kıbrıs Türkü’nün tarihini çok iyi bilmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması gerektiğini belirterek “Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi yollardan geçtiğimizi, ne koşullarda bugün sahip olduğumuz devletimizi kurduğumuzu asla unutmamalı, bu bilinçle hareket ederek KKTC’yi daha ileriye taşımak için çok çalışmalıyız” dedi.

Başbakan Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs’ta yüzyıllar boyu verdiği varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda, Kıbrıs Türk tarihinde gerçekleşen 3 önemli olayın yıl dönümünü aynı günde kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Başbakan Hüseyin Özgürgün, şunları kaydetti:

“1 Ağustos tarihi, Kıbrıs'ın fethinin 446'ıncı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 59'uncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ise 41'inci kuruluş yıldönümü olarak şanlı tarihimizdeki yerini almış ve bu topraklarda verilen onurlu mücadelelerin en büyük ifadesidir.

Kıbrıs Türkleri bu adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödemiştir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere, birçok zorluğa göğüs gererek, canını, malını ortaya koyarak, büyük fedakarlıklar ve acılar sonucunda ulaşmıştır. Tarihi süreçte yaşananları unutmak asla mümkün değildir. Her Kıbrıs Türkü’nün tarihini çok iyi bilmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi yollardan geçtiğimizi, ne koşullarda bugün sahip olduğumuz devletimizi kurduğumuzu asla unutmamalı, bu bilinçle hareket ederek KKTC’yi daha ileriye taşımak için çok çalışmalıyız. İnanıyorum ki, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek ve ülkemizi daha refah günlere ulaştıracağız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anar, her koşulda destekleri ile Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”

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