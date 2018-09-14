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Başbakan Erhürman Yineledi: “Askeri Kantinlerle İlgili Talimat Vermem Söz Konusu Değil”

Başbakan Erhürman Yineledi: “Askeri Kantinlerle İlgili Talimat Vermem Söz Konusu Değil”

14 Eylül 2018 Cuma 17:46
Başbakan Erhürman Yineledi: “Askeri Kantinlerle İlgili Talimat Vermem Söz Konusu Değil”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN’DAN ASKERİ KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA…

“ASKERİ KANTİNLERİN KİMLERE HANGİ USULLERLE SATIŞ YAPACAĞI GÜVENLİK KUVVETLERİ İLE KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARININ DÜZENLEMELERİYLE İLGİLİ”

“BU İKİ MAKAMIN UYGULAMALAR KONUSUNDA TALİMAT ALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Başbakan Tufan Erhürman, askeri kantinler konusunda yoğun spekülasyon olduğunu kaydederek, “Askeri kantinlerin kimlere hangi usullerle satış yapacağı Güvenlik Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlıklarının düzenlemeleriyle ilgili. İki makamın uygulamaları için talimat alması söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri kantinlerin sivil halka kapatılması için talimat vermediğini yineledi ve “Askeri kantinler konusunda yoğun spekülasyon var. Bugün Cumhurbaşkanlığından çıkışta açıkça söyledim. Ama belli ki bir kez de yazılı olarak anlatmakta yarar var”  ifadelerini kullandı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Uzun bir süreden beri marketçilerin ve ilgili kesimleri temsil eden STÖ'lerin, vergi, gümrük ve personel giderleri gibi konularda avantajlı olduğunu değerlendirdikleri askeri kantinlerin satışlarının haksız rekabet oluşturduğuna dair, bazıları basına da yansıyan şikayetleri var. Bu şikayetler bana da ulaştırıldı ve evet ben bu şikayetleri 15 günde bir rutin olarak görüştüğüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza birkaç kez aktardım. Bu konunun doğrudan doğruya askeri makamlara da bildirildiği ayrıca bilgimdedir. Dün de bu rutin görüşmelerden biri gerçekleşti ancak o görüşmede bu konu gündeme gelmedi. Herhangi bir görüşmede benim Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza bu konuyla ilgili bir talimat vermem söz konusu değildir. Kolordu komutanımızla ise bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Askeri kantinlerin kimlere hangi usullerle satış yapacağı konusu tamamen GKK ve Kolordunun düzenlemeleriyle ilgilidir ve bu iki makamımızın kendi düzenlemelerini uygulamaları için talimat almaları söz konusu değildir.”

Son Güncelleme: 14.09.2018 20:49
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