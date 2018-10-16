Başbakan Erhürman yarın Mersin’e gidiyor



Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak yarın Mersin’e gidiyor.

Erhürman, odanın düzenleyeceği "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayına" onur konuğu olarak katılacak ve konuşma yapacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar’ın davetlisi olarak yarın Mersin’e gidecek.

Başbakan Erhürman, Perşembe günü Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen “Liderlik Akademisi ve Strateji” Çalıştayı’nda onur konuğu olarak katılım gösterecek ve konuşma yapacak.

Çalıştaya ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti de katılacak.

Başbakan Erhürman, Cuma günü adaya dönecek.

