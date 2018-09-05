Başbakan Erhürman, Yarın KKTC’ye Dönecek

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Tufan Erhürman, yarın 10.35 uçağıyla Ankara’dan hareket edecek.

Erhürman’ın saat 11.30’da KKTC’de olması bekleniyor.

Başbakan Erhürman’a Ankara temaslarında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.

