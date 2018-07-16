"Başbakan Erhürman: “Yapılacak Çok İş Vardır, Bu İşleri 4 Parti Birlikte Yapma Kararlılığındadır”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, TÜM KABİNE ÜYELERİNİN KATILIMIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ (1)

ERHÜRMAN: “BÜTÇE’DE 5.2 OLARAK GÖRÜLEN HAYAT PAHALIĞI ORANI, DPÖ TARAFINDAN 12.11 OLARAK SAPTANDI… BU DA 120 MİLYON EK BÜTÇE GEREKSİNİMİ ORTAYA ÇIKARDI”

“DÖVİZİN YÜKSELİŞİ KONUSUNDA HÜKÜMETİN ‘HİÇ BİR ŞEY YAPILMADI’ SÖYLEMLERİNE KARŞIYIM”

NAMİ: “KIB-TEK’İN GEÇEN YÖNETİMİ MALİYET HESAPLANMASINDA BAZ ALMASI GEREKEN DÜZENLEMEYİ YASAYA AYKIRI UYGULADI.. BUNUN PARASAL TUTARI 66 MİLYON TL”

DENKTAŞ: “TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK OLARAK TL’DEKİ DALGALANMANIN KKTC’DE TSUNAMİ YARATTIĞINI SÖYLEDİK”

“BİR TAKIM TASARRUF TEDBİRLERİ ALINMASI GEREKİR, ANLAMLI TASARRUF İSE MAAŞLARA DOKUNMAKTAN GEÇER AMA BU YAPILAMAZ”

Başbakan Tufan Erhürman, 2018 yılı için bütçede yüzde 5.2 olarak görülen hayat pahalığı oranın, DPÖ tarafından 12.11 olarak saptandığını, bunun Maliye üzerinde bir yük yarattığını söyledi.

Erhürman, dövizdeki yükselişin dolaylı etkiler hariç, 200-250 milyon TL gibi bir maliyet yarattığını; DPÖ tarafından ortaya konulan 12.11 hayat pahalılığının da 120 milyon TL ek bütçe gereksinimi ortaya çıkardığını açıkladı.

Başbakan Tufan Erhürman, tüm kabine üyelerinin katılımıyla, son ekonomik ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başladı.

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin, Türk Lirası’nın döviz karşında kaybının, üreten sektörlerin girdi maliyetlerine az yansıması için kararlılıkla bazı düzenlemeler yaptığını söyledi.

Gümrüklerde antrepo çekişlerinde sabit kur kullanılması, FİF’te azaltmaya gidilerek iki kez akaryakıt zammının baskılanması; sübvansiyon uygulanarak sütteki fiyat artışının baskılanması, devletteki kiralarda TL uygulanması, borçların yapılandırılmasında damga pulu ve ekstra vergilerin kaldırılması, özel eğitim kurumlarının harçlarında TL’ye geçiş veya kur sabitleme gibi konularda altı başlıkta aldıkları önlemleri açıklayan Başbakan Erhürman, KKTC’nin 167 ülke arasında akaryakıt fiyatlarında en ucuz 41’inci ülke olduğunu söyledi. Erhürman, Güney Kıbrıs’ın 131’inci, Türkiye’nin ise 113’üncü sırada olduğunu kaydetti.

5 aylık hükümet döneminde sürekli gündeme getirilen hükümetin düşeceği söylemlerinin doğru olmadığını vurgulayan Başbakan Erhürman, bu hükümetin yapmayı düşündüğü çok şey olduğunu vurguladı.

“YAPILACAK ÇOK İŞ VARDIR, BU İŞLERİ 4 PARTİ BİRLİKTE YAPMA KARARLILIĞINDADIR”

Erhürman, “Yapılacak çok iş vardır, bu çok işleri de 4 parti birlikte yapma kararlılığındadır” dedi.

Öngörülemeyen döviz yükselişi nedeniyle de çok iş yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Başbakan Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybı konusunda neler yaşandığını somut verilerle ortaya koymak gerektiğine işaret etti.

Erhürman, 5 ay içinde dövizin hızlı yükselişine ve hükümet olarak yapılanlara değindi.

Dövizin yükselişi karşısında bir yandan tüketicinin alım gücünü düşürdüğünü, ekonomideki girdi maliyetlerini arttırdığını ifade eden Başbakan Erhürman, KKTC’nin, Türkiye’ye göre daha korunaksız, kırılgan olduğunu kaydetti.

Ülkedeki Merkez Bankası’nın bu konuda yapabileceklerinin de Türkiye’ye göre daha sınırlı olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, muhalefetteyken “hükümetler dövizdeki yükseliş karşısında muhasebeci gibi davranmamalı” dediğini ve bunu demeye devam ettiğini kaydetti.

Hükümetin 5 aylık süre içinde aldığı tedbirlere değinen Başbakan Erhürman, gümrüğe ibraz edilen ithal ürünlerin maliyetlerinin ekonomiye yansımasının minimize edilmesi için yapılan çalışmalara değindi.

Petrol fiyatlarında yaşanan artışın yurttaşlara yansımaması için yapılan çalışmalara değinen Başbakan Erhürman, 167 ülke üzerinden yapılan çalışmaları aktardı.

KKTC 41. SIRADA

167 ülke içindeki akaryakıt fiyatlarına bakıldığında KKTC’nin 41. sırada olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, Türkiye’deki fiyatlara bakıldığında 113., Güney Kıbrıs’a bakıldığında ise 131. sırada olduğuna dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarının, Maliye’nin Fiyat İstikrar Fonu’nda öngörülen gelirlerinden feragat edilerek, yapılan tüzük değişikliğiyle baskıladığını vurgulayan Erhürman, akaryakıtın bütün sektörlerin girdi maliyetlerini etkileyeceği ve her alana zam olarak yansıyacağı için bu düzenlemeyi iki defa yaptıklarını kaydetti.

Sütte devlet sübvansiyonu uyguladıklarını anımsatan Erhürman, kira stopaj uygulamalarında düzenleme yaptıklarını, döviz cinsi borçlanmada da bazı düzenlemelere gidildiğini aktardı.

Özel eğitim kurumları ile işbirliğine giderek bazı düzenlemeler yapıldığını ifade eden Erhürman, özel okullardan bazılarının TL’ye geçmelerini, bazılarının kuru sabitlemesini sağladıklarını ifade etti.

Başbakan Erhürman, elektrikte Haziran ayında yapılması gereken 7.7 fiyat ayarlamasını Maliye’nin üstlenmesini sağlayarak, vatandaşa yansıtmadıklarını, bunu alınan siyasi bir kararla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bütçe’de 5.2 olarak görülen hayat pahalığı oranın, DPÖ tarafından 12.11 olarak saptandığını ifade eden Erhürman, bunun Maliye üzerinde bir yük yarattığını söyledi.

Dövizdeki yükselişin kendilerine 200-250 milyon TL gibi bir maliyet yarattığını, dolayı maliyetlerinin ise bu rakamın dışında olduğuna dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, yapılabilecek diğer düzenlemeler için ise Türkiye’deki seçimleri beklediklerini, çünkü seçimden sonra bir denge oluşacağını düşündüklerini belirtti.

Elektrikte düzenlemenin başka sebepleri de olduğunu ifade eden Erhürman, bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin onları ortaya koyacağına işaret etti.

Başbakan Erhürman, DPÖ tarafından ortaya konulan 12.11 hayat pahalılığının kendilerine 120 milyon TL ek bütçe gereksinimi ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Dövizin yükselişi konusunda hükümetin “hiç bir şey yapılmadı” söylemlerine karşı olduklarını, daha fazlası yapılabilirdi konusunda ise değerlendirmelerde bulunabileceğini kaydetti.

REEL SEKTÖR DANIŞMA KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

Reel Sektör Danışma Kurulu’nun Perşembe günü toplanacağını ifade eden Başbakan Erhürman, hepsiyle bir araya gelip konuların ayrıntılı olarak tartışılabileceğini, böylece ortak aklı kullanarak yapılabileceklerin değerlendirileceğini söyledi.

NAMİ: “ELEKTRİK MALİYETİ YASAYA GÖRE BELİRLENİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman sonrasında söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, elektrik konusuna değinerek, elektrik maliyetlerinin Elektrik İnkişaf Yasası’na göre, bunun da sabit bedel ve yakıt bedeline göre düzenlendiğini anlattı.

Maliyetlere nasıl ulaşıldığı konusunda bilgiler veren Nami, nizamnamede belirtilen sürelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu, kendilerinin de bunlara uymakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Yasanın kendilerine doğrudan bir sorumluluk yüklediğine işaret eden Nami, Kıb-Tek’in tarifelerin düzenlenmesinde yasaya aykırı işlem yaptığının tespit edildiğini söyledi.

66 MİLYON TL ZARAR

Nami, göreve geldikleri günden bu yana sürdürdükleri çalışmalar neticesinde, Elektrik İnkişaf Yasası uyarınca, maliyet hesaplaması dolayısıyla tarifelerin düzenlenmesinde baz alınması gereken düzenlemelerin geçmiş Kıb-Tek yönetimi tarafından yasaya aykırı olarak uygulandığı ve gereken düzenlemelerin yapılmadığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun parasal tutarının 66 milyon TL olduğuna işaret eden Bakan Nami, konu hakkında gereken yasal incelemeyi yapmak üzere Maliye Teftiş Kurulu’nun bilgilendirildiğini kaydetti.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Bakan Nami, güneş enerjisinin daha azami şekilde kullanılabilmesi için çalışmalar yapıldığına işaret ederek, şu anda 18 megawatt olan üretim kapasitesinin yakında 25 megawatta, gelecek yıl da 45-50 megawatta ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

“HAZİRAN AYINDAKİ 7.7 FİYAT ARTIŞINI BİZ YÜKLENDİK”

Haziran ayında fuil oil fiyatlarındaki artışı vatandaşa yansıtmadıklarını, 7.7 fiyat artışını kendilerinin yüklendiğini ifade eden Nami, talep yönetimi konusunda da çalışmaları olduğunu kaydetti.

DÜŞÜK TARİFE

Buna göre daha az talep edilen saatlerde, mevcut tarifelerden daha düşük tarife uygulama yapılması yönünde bir çalışmaları bulunduğuna işaret eden Nami, Türkiye’yle enterkonnekte kablo projesi konusunda çalışmalar yapıldığını, projenin hazırlanarak, maliyetlerinin netleşmesi gerektiğini kaydetti.

DENKTAŞ: “TEDBİRLER DENGELİ ALINMALI”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, hükümetin alınabilecek tüm tedbirleri aldığını, bunların tüm taraflar düşünülerek dengeli bir şekilde alınması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında kendisine açık olarak TL’deki dalgalanmanın KKTC’de tsunami yarattığını söylediklerini bildirdi.

Ekonomik çarkın dönmesi için müşterek tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapan Denktaş, “Türkiye’den para isteyin” diyenler bulunduğunu da belirtti ve onlara hitaben “Taşıma suyla değirmen dönmez” dedi.

“ANLAMLI TASARRUF MAAŞLARA DOKUNMAK AMA…”

Bir takım tasarruf tedbirleri alınması gerektiğini, anlamlı tasarrufun ise maaşlara dokunmaktan geçtiğini, ancak bunun yapılamayacağını ifade eden Maliye Bakanı Denktaş, piyasaya gereken taze para akışını tüm kısıtlamalara rağmen yapmaya çalıştıklarına işaret etti.

Denktaş, özel sektöre yönelik ülkenin bu yapısı içinde adım atılabilmesinin mümkün olmadığını da vurgulayarak, geçen yıl denk bütçe imkanın kaçırılmasının, ülkenin denk bütçeye geçmesini 2020’ye bırakabileceğini vurguladı.

Denktaş, göç yasasından kaynaklanan kayıpların giderilmesinin sözleri, olduğunu, kayıpların kapanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

“KAMU REFORMU YARILANDI”

Kamu Reformu için güncelleme çalışmalarının devam ettiğini, yarısına gelindiğini ve bu yıl içinde bitirme hedefinde olduklarını ifade eden Denktaş, kamuya yeni girecekler için barem ayarlamasının revize edildiğini aktardı.

“TÜM BEKLENTİLERİN EN ÖNEMLİ UNSURU İSTİKRARDIR”

Gümrük geliş döviz kur uygulamaları konusunda da bazı çalışmaları bulunduğunu söyleyen Denktaş, Türkiye’den para akışının daha yeni başladığını anlattı.

“Tüm beklentilerin en önemli unsuru istikrardır” diyen Serdar Denktaş, hükümetleri kurulalı 5 ay olmasına rağmen tüm kabine üyelerinin el birliğiyle çalıştığını sözlerine ekledi.