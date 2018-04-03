BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ, SONUCUNU TÜM AÇIKLIĞIYLA PAYLAŞACAĞIZ”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “RECEP AKDAĞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KKTC’YE GELEBİLİR”

DENKTAŞ: “EMLAK VERGİSİ KONUSUNDA İNGİLTERE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”



YAVUZ ÇIKARMA PLAJI’NIN KORUNMASINA İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ’NİN İVEDİLİK TEZKERESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

TAÇOY TAŞINMAZ MAL VERGİSİ, ARIKLI VAKIF MALLARI VE DOME OTEL KONUSUNDA KONUŞTU

GENEL KURUL’DA GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILIYOR

Başbakan Tufan Erhürman, Vakıf malları konusunda hassas olduklarını ve tümüyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini; sonucunu da tüm açıklığıyla paylaşacaklarını söyledi.

Toplantıya çağırdığı Vakıflar Genel Müdürü ve Dome Hotel Müdürü arasında süren tartışmanın durmasını rica ettiğini ve bu ricasının ardından sosyal medya üzerinden süren tartışmanın bittiğini kaydeden Erhürman, Vakıf mallarının kiralanmasında kriterler olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) Yenierenköy’de tahsis edilen ve aralarında evkaf malı da olan araziyle ilgili sözleşmedeki sürelerin aşıldığını, bu konuda rektörle görüştüklerini de bildirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un öneri sahipleri adına sunduğu “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanının Korunması Yasa Önerisi”nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tezkere, konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edildi.

TAÇOY: “CİDDİ BİR HASSASİYET VAR”

Öneri sahibi Hasan Taçoy konuyla ilgili söz aldı. Bu konuda toplumda ciddi bir hassasiyet bulunduğunu dile getiren Taçoy, bu alanla ilgili önceki dönemde atılan adımlardan bahsetti.

İlgili alan hakkında Bakanlar Kurulu’nca alınan kararların yasaya bağlanmasının önemine işaret eden Taçoy, Yavuz Çıkarma Plajı’nın milli parka dönüştürülmesi ve müze çalışması yapılmasını istedi.

DENKTAŞ: “TARİHİ YAPI BOZULDU”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, ilgili yerin çıkarmanın yapıldığı zamanki haliyle korunmasının mümkün olmadığını anlattı.

Söz konusu bölgede verilen izinlerle tarihi yapının bozulduğunu dile getiren Denktaş bölgenin daha da yapılaşmasını önleyecek düzenlemelerin ele alınabileceğini kaydetti.

Denktaş ivediliğe onay vereceklerini ancak farklı bir koruma modelinin de gözden geçirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

TAÇOY: “FATURADA BELİRTİLENDEN FARKLI RAKAM TAHSİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Daha sonra UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında “Taşınmaz Mal Vergisi Yasası” başlıklı konuşma yaptı.

Emlak vergisinin enflasyon oranınca zamlandığını dile getiren Taçoy, öte yandan belediyelerin beyanlara binaen fatura ve makbuzları şubat ayında vatandaşa gönderdiğini kaydetti.

Bu noktada faturalandıran tutarla zamlı tutar arasında fark oluştuğunu, belediyelerin de zamlı fiyata göre ödeme talep ettiğini kaydeden Taçoy, fatura çıktıktan sonra, faturada belirtilenden farklı bir rakam tahsil edilmeye çalışılmasının doğru olmadığını söyledi.

Hasan Taçoy, faturaya göre tahsilat yapılması gerektiğini söyledi.

DENKTAŞ: “EMLAK VERGİSİ KONUSUNDA İNGİLTERE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Taçoy’u yanıtlamak üzere söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, emlak vergisinin bütünü konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

İngiltere’deki emlak vergileri örneği üzerinden bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Denktaş, mevcut düzenlemeyle ilgili sorun yaşandığını anlattı.

Denktaş, yaptıkları çalışmanın görsel kirliliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler de içerdiğini dile getirdi.

“BELEDİYELER İTİRAZ ETTİ, BAKANLAR KURULU GERİ ÇEKTİ”

Bunun, belediyelere de rahatlama getirmeyi amaçladığını kaydeden Denktaş, öte yandan uygulamanın belediyelerin itirazıyla karşılaştığını, bu nedenle geçen haftaki Bakanlar Kurulu’nda geri çekildiğini dile getirdi.

Denktaş, Taçoy’un yerinden sorduğu soru üzerine, emlak vergisinde, fazla ödeme alınmış kişilerle sonraki ödemeler üzerinden mahsuplaşılacağını söyledi.

ARIKLI, VAKIFLAR VE DOME OTEL KONUSUNDA KONUŞTU

İçtüzüğün 62. Maddesi uyarınca söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “Vakıflar ve Dome Otel” hakkında konuştu.

Kıbrıs’ta Vakıflar’ın her zaman idareciler tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılacak bir emlak olarak düşünüldüğünü belirten Arıklı, mallar vakıf yapılırken hangi amaçlar için yapıldığının belli olduğunu söyledi.

Vakıf mallarının partililere peşkeş çekilen mallar haline geldiğini ve buna örnek olarak Dome Otel’in gösterilebileceğini savunan Arıklı, Dome Otel’in zarar ettiği gerekçesiyle çalışanlara ve sendikaya verildiğini, sözleşmenin yakın bir zamanda biteceğini ve Vakıflar’ın binayı geri almak, çalışanların da vermemek istediğini anlattı.

Arıklı, Dome Hotel hakkında bazı bilgiler de paylaştı.

Arıklı, Meclis’i vakıf mallarına sahip çıkmaya, Vakıflar İdaresi’ne baskı yapmamaya ve taraf olmamaya çağırdı.

ERHÜRMAN: “HASSASIZ... TÜM VAKIF MALLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Arıklı’yı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman da vakıf malları konusunda en az Arıklı kadar hassas olduğunu söyledi.

Vakıflar konusu denince sürekli Dome Hotel’in gündeme geldiğini ancak kendilerinin tüm Vakıf mallarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyleyen Erhürman, çalışma tamamlanmadan açıklama yapmayı da doğru bulmadığını kaydetti.

“VAFIFLAR VE DOME OTEL MÜDÜRLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDIM”

Vakıflar Müdürü ile Dome Hotel Müdürü’nü toplantıya çağırdığını, burada karşılıklı iddiaların ele alınacağını belirten Erhürman, bu konuda iki tarafın yürüttüğü tartışmanın durmasını rica ettiğini ve bu ricası ardından sosyal medya üzerinden süren tartışmanın bittiğini kaydetti.

“SONUCU MECLİS’TE PAYLAŞACAĞIM”

Vakıf malları konusunda yaptıkları çalışmanın sonucunu Meclis’te paylaşacağını dile getiren Erhürman, hükümetin herhangi bir konuda herhangi bir kuruma baskı yapmasının söz konusu olmadığını ancak ilgili kurumun Başbakanlık’a bağlı olması nedeniyle olaya taraf olunduğunu kaydetti.

Taraf olmasının taraf tutacağı anlamına gelmediğini kaydeden Erhürman, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de Dome Hotel’in de yıpranmasını istemediğini ancak yanlış uygulamalar hakkında da gereğinin yapılacağını söyledi.

Vakıflar’ın çok sayıda evkaf malını kimi zaman ihaleyle, kimi zaman ihalesiz şekilde ve çoğu zaman gerçek fiyatlarının çok altında kiraya verdiğini dile getiren Erhürman, “sanki tüm mallar usulünce kiraya verilmiş de sadece Dome Hotel’de istisna varmış gibi bir tartışma yürütüldüğünü” belirtti.

Vakıf malları konusuyla ilgili çalışmanın sonuçlarını tüm açıklığıyla paylaşacaklarını dile getiren Erhürman, Meclis’in Vakıflar’a sahip çıkmasının önemli olduğuna katıldığını dile getirdi.

İTÜ ARAZİSİYLE İLGİLİ SÜRE AŞILDI

Erhürman, İTÜ’ye Yenierenköy’de tahsis edilen ve aralarında evkaf malı da olan araziyle ilgili sözleşmedeki sürelerin bayağı aşıldığını açıklayarak, konuyla ilgili rektörle de görüştüğünü, rektörün Türkiye’den kaynak beklendiğini söylediğini açıkladı.

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın İTÜ’ye para aktarma gibi bir durumu olup olmayacağını soracağını, böyle bir şey olmaması halinde ise arazi tahsislerinin iptal edileceğini açıkladı.

“AKDAĞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELEBİLİR”

Erhürman, Akdağ’ın önümüzdeki günlerde KKTC’ye gelebileceğini de söyledi.

Vakıf mallarının kiralanması konusunun kriterlere bağlanmasının önemine işaret eden Erhürman, bu konuda çalışma yapılacağını kaydetti.

İTÜ konusunda sürelere uyulmadığı zaman anlaşmanın iptal edileceğinin sözleşmede bulunduğunu ifade eden Erhürman, inşaata başlamakla ilgili sürenin dahi 12 ay aşıldığını söyledi.

“DEVLET MALLARI RANT KAPISI OLAMAZ”

İTÜ gibi bir üniversitenin orada yer almasının kendilerinin de isteği olduğunu ancak şartlara da uyulması gerektiğini belirten Erhürman, devlet mallarının bir rant kapısı olamayacağını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.