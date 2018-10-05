Başbakan Erhürman Ülke Ekonomisini Değerlendirdi: “2019 Zor Bir Yıl Olacak”

“TÜRKİYE’DEN BEKLENEN BİRÇOK KALEMDE SICAK PARA VAR”

“PİYASADAKİ 3 MİLYAR TL’NİN 7 AYDA ALIM GÜCÜNDEN KAYBETTİĞİ MİKTAR 597 MİLYON TL”

Başbakan Tufan Erhürman, 2019’un zor bir yıl olacağını söyledi.

Erhürman, Türkiye’den birçok kalemde beklenen sıcak para bulunduğunu ve bunların Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle, bir hafta içinde imzacı makamın belirlenmesinin ardından piyasaya düşerek hareket getireceğini, etkilerinin de 2019’a yansıyacağını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, BRT katıldığı Basın Odası programına katılarak ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018 bütçesi hazırlanırken yıllık enflasyonun yüzde 10 civarında öngörüldüğünü ancak gerçekleşme oranının yüzde 40.5 düzeyinde beklendiğini ifade eden Erhürman, bunun 2019 Ocak ayında bütçede hayat pahalılığı açısından çok ciddi bir artış anlamına geldiğini, bu nedenle 2019’un zor bir yıl olacağını söylediğine dikkat çekti.

Erhürman, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması konusunda çalışmaların devam ettiğini, şimdiden bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

“PİYASADAKİ 3 MİLYAR TL’NİN 7 AYDA ALIM GÜCÜNDEN KAYBETTİĞİ MİKTAR 597 MİLYON TL”

Başbakan, “Piyasada dolaşan 3 milyar TL’nin 7 ayda alım gücünden kaybettiği miktar 597 milyon TL’dir. Sadece dövizin yükselmesinden” dedi.

Krize karşı yapılabilecekleri Türkiye’yi de takip ederek yaptıklarını ifade eden Başbakan Erhürman, “Ama tabii ki bunları yaptığımız zaman piyasada ortaya çıkan sıkıntı veya Maliye’de ortaya çıkan sıkıntı ortadan kalkacak diye bir iddiamız olmadı” dedi.

“2018 BÜTÇESİ AÇISINDAN ÇOK CİDDİ SIKINTI GÖRÜNMÜYOR… ESAS SIKINTI 2019’A YANSIMASI OLACAK”

Maliye’nin 2018 bütçesi açısından çok ciddi bir sıkıntı görülmediğini, esas sıkıntının bunun 2019’a yansıması olacağını belirten Erhürman, Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle Türkiye’den bütçeye gelen birçok kalemin yerel bütçeden karşılandığını, bunun da bir açık yarattığını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN BEKLENEN SICAK PARA”

Başbakan Erhürman, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti altyapı yatırımlarına bir miktar ayırıyor. O paranın bir kısmı bloke edilmiş, bloke edilmiş paranın bir kısmı kullanılmış. Bloke edilenle harcanan miktar arasındaki farkın kapanabilmesi için o imza yetkisi olan makamın belirlenmiş olması gerekiyor. 464 milyon lira sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya altyapı için ayırdığı para. Bunun 160 milyonu bloke edilmiştir. 160 milyonun 50 milyonu harcandı. 110 milyon blokedir. Bu para imza yetkisi belli olduğunda piyasa akacak. Geri kalan miktar ise ihaleleri gerçekleştirememiş olmamızla ilgilidir. Aynı şekilde reel sektör için de 2018’de ayrılmış ama henüz gerçekleşmeyen rakam var. Reform destek ödeneğinde 660 milyon var. Yani bir sürü sıcak para var.”

Başbakan Erhürman, bir hafta içinde imzacı makamın belirleneceğine olan inancını dile getirdi ve bu paranın piyasaya düşerek hareket getireceğini, 2019’a da bunun etkilerinin yansıyacağını kaydetti.

“TC-KKTC 2019-2021 PROTOKOLÜ HAZIRLANIYOR”

TC-KKTC 2019-2021 protokolünün de hazırlığının sürdüğünü ifade eden Erhürman, KKTC ayağında sürdürülen çalışmaların bugün itibariyle kendisine sunulacağını belirtti.

Başbakan, Aralık ayı başına doğru konunun netleşeceğini söyledi.

“2019 İÇİN DENK BÜTÇEDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

2019 bütçesindeki olası açığın hesaplandığını ifade eden Erhürman, 2019 için denk bütçeden bahsetmenin mümkün olmadığını kaydetti.