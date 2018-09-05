Başbakan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Yaptığı Görüşmeyi Değerlendirdi

“GENEL OLARAK SORUNLARI AKTARDIK. ZATEN ONLAR DA PEK ÇOK ŞEYİN FARKINDA”



“BU SORUNLAR ÜZERİNDE KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK”



“ELDEKİ KAYNAKLAR ÇERÇEVESİNDE NELER YAPILABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRDİK”



“ESAS TEKNİK ÇALIŞMAYI FUAT OKTAY İLE YAPACAĞIZ”



Başbakan Tufan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.



Başbakan Erhürman görüşme sonrası BRT'ye açıklamalarda bulundu.



“Olumlu bir görüşme oldu. Genel olarak sorunları aktardık. Zaten onlar da pek çok şeyin farkında. Bu sorunlar üzerinde karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Eldeki kaynaklar çerçevesinde neler yapılabileceğini değerlendirdik” diyen Erhürman, esas teknik çalışmayı TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapacaklarını kaydederek, “TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelere devam edeceğiz” dedi.



