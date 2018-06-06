Başbakan Erhürman: “Sporda Şiddeti Kabul Etmemiz Mümkün Değil”

Başbakan Tufan Erhürman, spor aracılığıyla gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.
Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olayları üzüntüyle izlediğini kaydetti.
Erhürman, “Spor aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.