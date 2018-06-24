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Başbakan Erhürman, Oyunu Kullandı..

KKTC SANDIK BAŞINDA…

Başbakan Erhürman, Oyunu Kullandı..

KKTC SANDIK BAŞINDA…

24 Haziran 2018 Pazar 10:46
Başbakan Erhürman, Oyunu Kullandı..

KKTC SANDIK BAŞINDA…

 Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli İlkokulu’ndaki 67 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanmaya eşiyle birlikte giden Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

“KAMPANYA OLGUNLUK İÇİNDE”

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Erhürman, açıklamasında yerel yönetimlerin en az genel seçimler kadar önemli olduğunu ve olgunluk içerisinde bir seçim kampanyası dönemi geçirildiğini söyledi.

Kampanyaların türlerinde de değişimler olduğunu belirten Erhürman, demokratik ve ciddi bir vukuatın yaşanmadığı bir kampanya dönemi geçirilmiş olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu akşamdan itibaren 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yerel yönetimlerin belirlenmiş ve göreve başlamış olacağını söyleyen Erhürman, seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

 

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 14:58
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