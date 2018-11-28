Başbakan Erhürman: ''ödenmesi gereken meblağlar faiziyle ödendi''

“ÖDENMESİ GEREKEN MEBLAĞLAR FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENDİ”



Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Haziran 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında mevzuata aykırı ödendiği saptanan ek mesai ücretlerinin, ilgili kişilerce, faiziyle birlikte geri ödendiğini açıkladı.

Erhürman, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan KIB-TEK’te Haziran 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında mevzuata aykırı biçimde ödenen bazı ek mesai ücretleri ilgili 1/2018 sayılı rapor doğrultusunda atılan adımlar konusunda açıklama yaptı.

Atılan adımların olumlu bir biçimde sonuçlandığını belirten Erhürman, ilgili şahısların, talep üzerine, ödenmesi gereken meblağları faiziyle birlikte ödediklerini kaydetti.

Erhürman, 5 Temmuz 2018 tarihinde Başbakanlıkça Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gönderilen yazıyla, raporda adı geçen kişilerle ilgili olarak kamu zararının giderilmesine yönelik idari ve hukuki işlemlerin başlatılması konusunda gereğinin yapılmasının talep edildiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, bugün, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Başbakanlık’a gönderilen yazıda ilgili şahısların talep üzerine ödenmesi gereken meblağları faiziyle birlikte ödediklerinin aktarıldığını kaydetti.

Erhürman’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Sayıştay raporlarının cezai soruşturma başlatılması amacıyla Başsavcılığa gönderilmesi uygulaması yanında, hükümetimiz döneminde, raporlarda kamu zararı tespiti yapılması halinde, ilgili kişilerden bu zararın giderilmesinin de talep edileceği ve bu talebin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda bu konuda ayrıca hukuki işlem başlatılacağı Başbakanlığın 6 Nisan 2018 tarihli genelgesiyle duyurulmuştur. Bu çerçevede yapılan ilk uygulamanın olumlu bir biçimde sonuçlandığını ve genelge doğrultusundaki uygulamaların devam edeceğini kamuoyuna saygılarımla bildiririm”



