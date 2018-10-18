Başbakan Erhürman Mersin'de...

ERHÜRMAN BUGÜN "LİDERLİK AKADEMİSİ VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI"NDA KONUŞACAK

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak Mersin'e geldi.

Başbakan Tufan Erhürman, bugün odanın Silifke'de düzenleyeceği "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayına" onur konuğu olarak katılacak ve konuşma yapacak.

Başbakan Erhürman, çalıştayın yanısıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı iş birliği mutabakat anlaşmasının imza töreni ile istişare ve iş birliği toplantılarına da katılacak.

Silifke’de katılacağı etkinlikler için dün akşam Ercan Havalimanı’ndan Adana’ya giden Başbakan Erhürman'ı Adana Havalimanı’nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş karşıladı.

Başbakan Erhürman buradan Mersin'e geçti. Erhürman'ı Mersin Vali Vekili Mahmut Halal karşıladı.

Erhürman'a karşılama ve temaslarında KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu eşlik ediyor.