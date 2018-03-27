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BAŞBAKAN ERHÜRMAN KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ BASKETBOL TAKIMI - ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ KARŞILAŞMASINI İZLEDİ

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Tekerlekli Basketbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türkcell Tekerlekli Basketbol Takımı’nın, Çanakkale Boğazgücü ile Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı karşılaşmayı izleyerek sporculara moral verdi.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ BASKETBOL TAKIMI - ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ KARŞILAŞMASINI İZLEDİ

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Tekerlekli Basketbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türkcell Tekerlekli Basketbol Takımı’nın, Çanakkale Boğazgücü ile Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı karşılaşmayı izleyerek sporculara moral verdi.

27 Mart 2018 Salı 20:52
BAŞBAKAN ERHÜRMAN KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ BASKETBOL TAKIMI - ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ KARŞILAŞMASINI İZLEDİ
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BAŞBAKAN ERHÜRMAN KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ BASKETBOL TAKIMI - ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ KARŞILAŞMASINI İZLEDİ

”ONLAR YÜREKLERİMİZİN ŞAMPİYONU”

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Tekerlekli Basketbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türkcell Tekerlekli Basketbol Takımı’nın, Çanakkale Boğazgücü ile Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı karşılaşmayı izleyerek sporculara moral verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, basına yaptığı açıklamada, “Sahaya baktığınızda, kendinizi onların yerine koyduğunuzda bizim asla yapamayacağımız bir şeyi, gerçekten hakkını vererek yaptıklarını görüyoruz” ifadesini kullandı.

“Sonuçtan bağımsız olarak, gerçekten onlar yüreklerimizin şampiyonu. Başarılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Onlar, hepimizin gönüllerinin şampiyonu” diyen Erhürman, maç sonunda, sahaya inerek, iki takımın oyuncularını kutladı.

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