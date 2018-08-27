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Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti

Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:18
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile beraberindeki 39.Mekanize Tümen komutanlığına atanan Tümgeneral Coşkun Kaya ve görevi devreden Tuğgeneral Erdal Şener’i kabul etti.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Şeref salonunda gerçekleştirilen kabulde Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven hazır bulundu.

Kabul sonunda Başbakan Erhürman, Tuğgeneral Şener’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek teşekkür plaketi takdim etti.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 18:21
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