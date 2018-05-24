Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103592
ALTIN
195.166
DOLAR
4.6812
STERLİN
6.2799
EURO
5.4891
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
APARTMANDAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI
Denktaş yalanladı!
DENKTAŞ YALANLADI!
Gümüş, Güney Kıbrıs'ta Yakalandı!
Firari Gümüş Güney'de yakalandı...
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
banner282

"Başbakan Erhürman: “Kısa Vadeli Tedbirlerin Bugün- Yarın Hayata Geçme Olasılığı Yüksek”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN ERHÜRMAN’IN HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

"Başbakan Erhürman: “Kısa Vadeli Tedbirlerin Bugün- Yarın Hayata Geçme Olasılığı Yüksek”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN ERHÜRMAN’IN HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:51
"Başbakan Erhürman: “Kısa Vadeli Tedbirlerin Bugün- Yarın Hayata Geçme Olasılığı Yüksek”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN ERHÜRMAN’IN HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

ERHÜRMAN: “TL’NİN DEĞER KAYBI VE BUNDAN DOLAYI İNSANLARIN ALIM GÜCÜNÜ KAYBETMESİ KONUSUNDA HÜKÜMET SESSİZ SEDASIZ İZLEYEN KONUMUNDA KALMAK NİYETİNDE DEĞİL”

“KISA VADELİ TEDBİRLERİN BUGÜN YARIN HAYATA GEÇME OLASILIĞI YÜKSEK”

“DERİNYA VE APLIÇ KAPISI İHALE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK”

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, TL’nin değer kaybı ve bundan dolayı insanların alım gücünü kaybetmesi konusunda hükümetin sessiz sedasız izleyen konumunda kalmak niyetinde olmadığını kaydederek, bu bağlamda kısa vadeli tedbirlerin bugün- yarın hayata geçirilme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman basına açıklama yaptı.

“DERİNYA VE APLIÇ KAPISI İHALE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK”

Erhürman, Cumhurbaşkanı’yla ele aldıkları konulardan ilkinin Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için ihale sürecinin hızlandırılması olduğunu kaydetti.

Şu anda seçim yasakları içinde olunduğuna işaret eden Erhürman, öte yandan acil durumlarda Yüksek Seçim Kurulu’unu istisnai olanak sağlayabildiğini ve kapıların açılması konusunun bu bağlamda ele alınması konusunda hemfikir kalındığını dile getirdi.

Erhürman, hükümetin de Cumhurbaşkanı’nın da ortak kanaatinin kapıların açılmasının Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanan sebeplerle gecikmemesi olduğunu, bu bağlamda gerekli girişimleri yapacağını belirtti.

“EKONOMİ KONUSUNDA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

banner277
Görüşmede ele alınan diğer bir konunun ekonomideki gelişmeler ve TL’nin değer kaybı olduğunu kaydeden Erhürman, birkaç gündür bu konuyla ilgili Başbakanlık’ta yoğun çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

“BU AKŞAM YA DA YARIN KARARA VARILACAK”

Yapılacaklar hakkında muhtemelen bu akşam ya da yarın karara varılacağını ve bunların kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Erhürman, bu çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini söyledi.

“TÜM KONULAR MASADA”

Yaptığı açıklamalar üzerinde kamuoyunda farklı algıların oluştuğunu dile getiren Erhürman, görüşülebilecek tüm konuların masada olduğunu ve konuyla ilgili tüm kesimlerle görüştüklerini belirtti.

“KISA VADELİ TEDBİRLERİN BUGÜN YARIN HAYATA GEÇME OLASILIĞI YÜKSEK”

Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda fikirlerin ortaya çıktığını dile getiren Başbakan Erhürman, kısa vadede yapılabileceklerin bugün- yarın hayata geçme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

“’EURO’YA GEÇMEYE KARAR VERDİLER, TC İLE GÖRÜŞÜYORLAR’ ALGISI YANLIŞ”

Ekonomi konusunda TC ile temasların sürdüğünü, bu görüşmeleri “Euro’ya geçmeye karar verdiler de bunu TC ile görüşüyorlar” gibi algılamak ya da algılamak isteyenler olduğunu ifade eden Erhürman, durumun böyle olmadığını vurguladı.

TL’deki değer kaybı nedeniyle KKTC’de öngörülemeyen açıklar oluştuğuna, bu açıkların kapanması konusunda görüşebilecekleri tek yerin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret eden Erhürman, Türkiye’deki seçim sürecinin bitmesiyle temasların artarak devam edeceğini kaydetti.

“HÜKÜMET SESSİZ SEDASIZ İZLEYEN KONUMUNDA KALMAK NİYETİNDE DEĞİL”

Erhürman sözlerini “Dövizin yükselişi, TL’nin değer kaybı ve bundan dolayı insanların alım gücünü kaybetmesi konusunda hükümet sessiz sedasız izleyen konumunda kalmak niyetinde değil” diyerek bitirdi ve bu bağlamda çalışmaların süreceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 24.05.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
ErhurmanAkıncıçözümYolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarder’in İftar Programları Sürüyor
Yarder’in İftar Programları Sürüyor
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre Cas Genel Müdürü Çavuşoğlu’nu Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre Cas Genel Müdürü Çavuşoğlu’nu Kabul Etti
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican Bostancı’yı Ziyaret Etti
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican Bostancı’yı Ziyaret Etti
Yakın Doğu Üniversitesi Türksoy Ressamlar Sergisi Açılıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Türksoy Ressamlar Sergisi Açılıyor
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
“ekonomik Örgütler Platformu” Yeniden Yapılandırılıyor
“ekonomik Örgütler Platformu” Yeniden Yapılandırılıyor
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti
Girne’de Apartmanın Üst Katından Düşen Kırgızistanlı Ağır Yaralandı
Girne’de Apartmanın Üst Katından Düşen Kırgızistanlı Ağır Yaralandı
Gaü Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı Adaylara Özel Yetenek Sınavını 20 Haziran’da Gerçekleştiriyor
Gaü Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı Adaylara Özel Yetenek Sınavını 20 Haziran’da Gerçekleştiriyor
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim