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Başbakan Erhürman, İTÜ Çekirdek’te incelemelerde bulundu

Başbakan Erhürman, İTÜ Çekirdek’te incelemelerde bulundu

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
Başbakan Erhürman, İTÜ Çekirdek’te incelemelerde bulundu

Başbakan Tufan Erhürman, dün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik platformu “İTÜ Çekirdek Erken Kuluçka Merkezi”nde incelemelerde bulundu.

Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi için gittiği İstanbul’dan ayrılmadan önce ziyaret ettiği merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Merkezdeki iki CEO da Erhürman ve heyetine sunum yaptı.

İTÜ Çekirdek’i ziyareti sırasında Başbakan Erhürman ve beraberindekilere yapılan sunumlardan biri futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için bir pazar yeri oluşturan kitle kaynaklı futbolcu gözlemciliği platformu Scoutium’du.

Bir diğer sunumu ise Nanomik CEO’su yaptı. Sebze ve meyvelerdeki küf ve küf kaynaklı problemleri önleyerek, ürünlerin raf ömrünü uzattığı belirtilen bu ürünle, doğadan elde edilmiş biyomoleküller ve mikroorganizmalar kullanılarak doğal koruma sağlanıyor. Nanomik’in kimyasal koruyucu olmadığı ve insan sağlığına zarar vermeden taze meyve sebzeleri 15-30 gün, kuruyemişleri ise bir seneye varan sürelerde küf ve küf kaynaklı problemlere karşı koruyabildiği kaydedildi.

KKTC’DE DE BENZERİ KURULACAK

Başbakan Tufan Erhürman, benzer bir merkezin KKTC’de de kurulması yönünde düşünceleri olduğunu belirtirken, İTÜ Çekirdek Erken Kuluçka Merkezi yetkilileri de bu konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti.

İTÜ ÇEKİRDEK NEDİR?

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 40’ı aşkın paydaşıyla girişimcileri, şirketleri, meslek yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir girişimcilik platformu…

Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve “start-up”ların buluştuğu bir merkez olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2012’den beri faaliyet gösteriyor.

Bugüne dek 1150 girişime ve 3 bin 450 girişimciye destek olan merkez, finansal teknolojilerden sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projelere hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 28.11.2018 13:02
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