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Başbakan Erhürman İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılarla bir araya geldi

Başbakan Erhürman İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılarla bir araya geldi

27 Kasım 2018 Salı 06:46
Başbakan Erhürman İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılarla bir araya geldi

BAŞBAKAN ERHÜRMAN İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIBRISLILARLA BİR ARAYA GELDİ

“KAYMAK TABAKASI ADA DIŞINDA OLAN BİR DEVLETİZ, SİZLERLE DAHA ÇOK İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ”

“DIŞLANIRSAK TEK KANATLI KUŞ UÇAMAZ”

“BARIŞ DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ AMA HAKLARIMIZDAN FERAGAT EDEREK DEĞİL”

“TOPLU TAŞIMACILIĞA, LİMANLARA, TARIMA VE KÜÇÜK SANAYİYE DAHA ÇOK YATIRIM YAPMALIYIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi, onlarla hitap etti ve daha çok iş birliği çağrısı yaptı.

Erhürman, İstanbul dahil birçok yerde yaşayan çok sayıdaki Kıbrıslı Türk’e işaret ederek “Tabiri caizse kaymak tabakası ada dışında olan bir devletiz. Sizlerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.

Mesleklerinde çok başarılı olan Kıbrıslı Türklerin ülkeleri için de birşeyler yapabileceğini kaydeden Başbakan Erhürman, onların yardımına ve bağlantılarına ihtiyaç duyduklarını söyhledi.

9. Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’da bulunan Başbakan Erhürman, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nun Kıbrıslıların dernekleriyle iş birliği içinde CVK Bosphorus Otel’de bir araya gelen yüzlerce Kıbrıslı Türk’e hitap etti.

Kıbrıs sorunu, ülkedeki ekonomik durum, üniversiteler ve üretim üzerinde duran Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anasasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle aslında Kıbrıslı Türklere azınlık hakları vermek istediğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin federal devletten dışlanmasıyla tek kanatlı kuşun uçamayacağı uyarısında bulundu; “Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkının da kararlara etkin katılımı sağlanmalı. Adanın etrafındaki zenginlikler de paylaşılmalı. Paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, barış diliyle konuşmaya devam edeceklerini ama haklarından feragat etmeyeceklerini vurguladı.

KKTC’nin ithalat-ihracat rakamları hakkında bilgi veren ve KKTC’yi tanıyan ve ambargo uygulamayan tek ülke Türkiye’ye ihracatın artırılması gerektiğini ifade eden Başbakan, bıkmadan usanmadan uluslararası temasların önemine dikkat çekti.

Erhürman, İstanbul’da yaşayan Kıbrıslıların KKTC’yi çok sevdiğini bildiğini belirterek “KKTC tabiri caizse kaymak tabakası ada dışında yaşayan bir devlet. Biz kaymak tabakasıyla daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, başka yerlerde bu kadar başarılı hekim varken sağlık sistemimizde sorunlar olması kabul edilemez” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin öz güven sorunu olmadığını, öz güvenlerinin aşındırılmasına da izin vermeyeceklerini belirten Başbakan Erhürman, “Üzerimizden ciddi bir fırtına geçti ama öz güvenimiz yıpranmadı. Öz kaynaklarımızla şu anki halimizde bile birşeyler yaptık” dedi.

Erhürman, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle birçok şey yapacaklarına inanç belirtti.

Başbakan Erhürman, toplu taşımacılığa, Gazimağusa ve Girne limanlarına ve tarım ve küçük sanayiye yatırım ihtiyacına da dikkat çekti ve “Yardımlarınıza, bağlantılarınıza çok ihtiyacımız var, hep birlikte bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.11.2018 10:02
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