Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti

ERHÜRMAN, 9. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ’NDE SALI GÜNÜ “ULUSLARARASI GAZ TİCARETİ VE GEREKSİNİMLERİ” BAŞLIKLI OTURUMUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmacı olarak katılacağı 9. Boğaziçi Zirvesi’nin yapılacağı İstanbul’a gitmek üzere bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Başbakan Erhürman’ı ve beraberindekileri taşıyan uçak, 09.30’da Ercan Havalimanı’ndan havalandı.

Erhürman’ı Ercan’da Başbakan Vekili, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan uğurladı.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen zirve yarın başlayacak. Zirvenin açılışında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün 14.50’de İstanbul’a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar; dünya meseleleri hakkında konuşmalar yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temasıyla düzenlenen zirvenin onursal açılış konuşmalarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov yapacak.

Başbakan Tufan Erhürman da zirvenin ikinci günü olan Salı günü “Uluslararası Gaz Ticareti ve Gereksinimleri” başlıklı oturumun açılışında katılımcılara hitap edecek.

Katar’ın Al Jazeera News kanalından haber sunucusu Sami Zaidan’ın moderatörlüğünü üstleneceği bu oturumda Akito Matsumoto (Üst Düzey Ekonomist, IMF, ABD), Belaifa Mahdjouba (Gaz Piyasası Analizi Başı, Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu, Cezayir) Gulmira Rzayeva ( Araştırma Görevlisi, Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü, İngiltere) Dr. Jan Frederik Braun ( Stratejik Enerji Analisti, Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi, Hollanda), Robin Mills (CEO, Qamar Energy, BAE) ve Oliksey Ivchenko (E. Başkan, Naftogaz, Ukrayna) sunumlar yapacak.

“Herkes İçin Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları” ve “Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları” alt başlıklarıyla Four Seasons Hotel’de yer alacak zirvede, üç gün boyunca düzenlenecek oturumlarda çeşitli konularda dünyanın değişik ülkelerinden politikacılar ve uzmanlar konuşacak.

Zirvenin “Bankacılar ve İhracatçılar Perspektifinden Yerel Parayla Ticaret (TİM)” başlıklı oturumunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın 18.55’te; Başbakan Erhürman ise Salı akşamı 18.55’te yurda dönecek.