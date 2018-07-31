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Başbakan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan Ve Beraberindekileri Kabul Etti

Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan Ve Beraberindekileri Kabul Etti

Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

31 Temmuz 2018 Salı 09:46
Başbakan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan Ve Beraberindekileri Kabul Etti


 Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Tufan Erhürman’a plaket takdim etti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Erhürman’ı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle ziyaret etmek istediklerini belirtti.
“Türk Mukavemet teşkilatından aldığımız ruhla görevimizin başındayız” diyen Algan, nitelikli ve güçlü yapılarıyla her zaman görevlerinin başında olduklarını ve görevlerini aynı inançla yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke için çok önemli olduğunu belirterek, bu kurumlarla görevlere geldikleri günden beri çok yoğun mesai içinde olduklarını ifade etti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın başka ülkelerde yerine getirilen fonksiyonların yanında başka görevler de üstlendiğini dile getiren Erhürman, “Bu ağır bir yük ve günden güne de artıyor” dedi.
Erhürman, suç ve suçlularla mücadele azimleriyle potansiyellerinin ve kadroların da genişlediğine işaret ederek, Güvenlik kuvvetleriyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 13:05
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