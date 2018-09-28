banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99979
ALTIN
230.093
DOLAR
5.9949
STERLİN
7.8345
EURO
6.9645
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
BAĞIŞ VURGUNU
1403 kilo kaçak et imha edildi
1403 KİLO KAÇAK ET İMHA...
Ilıcan yine yakalandı
ILICAN YİNE YAKALANDI
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi
CAMİDE HIRSIZLIK
banner282

Başbakan Erhürman Derinya Geçiş Kapısı Çalışmalarını İnceledi

BAŞBAKAN KIBRIS TÜRK TARAFININ DERİNYA’DA PAZARTESİ APLIÇ’TA İSE 10 GÜN İÇERİSİNDE GEÇİŞLERE HAZIR OLACAĞINI SÖYLEDİ

Başbakan Erhürman Derinya Geçiş Kapısı Çalışmalarını İnceledi

BAŞBAKAN KIBRIS TÜRK TARAFININ DERİNYA’DA PAZARTESİ APLIÇ’TA İSE 10 GÜN İÇERİSİNDE GEÇİŞLERE HAZIR OLACAĞINI SÖYLEDİ

28 Eylül 2018 Cuma 13:44
Başbakan Erhürman Derinya Geçiş Kapısı Çalışmalarını İnceledi

BAŞBAKAN KIBRIS TÜRK TARAFININ DERİNYA’DA PAZARTESİ APLIÇ’TA İSE 10 GÜN İÇERİSİNDE GEÇİŞLERE HAZIR OLACAĞINI SÖYLEDİ

“KESİNLİKLE BU KAPILARIN AÇILMASINI GECİKTİREN TARAF, SEBEP BİZ  OLMAYACAĞIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC- Güney Kıbrıs arasında açılması düşünülen yeni geçiş noktalarından Derinya’daki çalışmaları yerinde inceledi.

 Başbakan Tufan Erhürman’a incelemelerinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve bazı bakanlar  eşlik etti.

 Başbakan, incelemelerini tamamlamasının ardından basına yaptığı açıklamada,  Derinya’daki altyapı ve hizmet binalarının pazartesi hizmet vermeye hazır durumda olacağını söyledi.

 Hükümetin göreve gelmesinden itibaren Derinya ve Aplıç’ta geçiş noktalarının en erken zamanda açılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erhürman, ancak Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve buna bağlı olarak geçiş kapılarının yer alacağı bölgelerdeki çalışmalar için çıkılan iki ihaleye teklif sunulmamasından dolayı gecikmeler yaşandığını söyledi.

 “BİZ SEBEP OLMAYACAĞIZ”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile kapıların açılması noktasında ayni fikirde olduklarını, Kıbrıs Rum kesimi hazır olduğu zaman Kıbrıs Türk tarafının hazır durumda olmuş olacağını kaydeden Erhürman, “Kesinlikle bu kapıların açılmasını geciktiren taraf, sebep  biz olmayacağız” dedi.

 Erhürman, Derinya ve Aplıç’taki geçiş kapılarının açılışı arasında uzun bir zaman dilimi olmaması gerektiğini ifade etti.

 NEW YORK’A MESAJ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam görüşeceğine işaret eden  Erhürman, “Buradan New York’a mesaj veriyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçmiş olmamıza rağmen Kıbrıs Türk tarafı olarak üzerimize düşeni yaptık. Geçici de olsa önlemler alındı” dedi.

 Derinya’da hizmet binalarının bugün geçici bir noktada olduğunu, ancak yeni hizmet binası ve otomobil park yeri inşaatı için bu binaların herhangi bir engel teşkil etmediğini  ifade eden Erhürman,  hizmet binaları ve park yeri için ihalenin çarşamba günü tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

 Erhürman, Aplıç’ta ise geçiş kapısına yönelik KKTC tarafındaki çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi.

 Son dönemde Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e ziyaretlerde yoğunluk yaşandığını kaydeden Erhürman, bu yoğunluğa karşılık 20 sivil hizmet görevlisi için münhal açıldığını, münhal sürecinin hızla tamamlanacağını söyledi.

 SON KARAR LİDERLERİN

 Geçiş noktalarının açılmasında son kararı iki liderin vereceğini, devletin görevinin teknik ve fiziki çalışmaları yapmak olduğunu belirten Erhürman, kapıların iki tarafın ekonomisi ve turizmine ciddi katkı yapması temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 28.09.2018 16:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği: “tl’nin Değer Kazanmasına Rağmen Fiyat Artıran Marketleri Teşhir Edeceğiz”
Tüketiciler Derneği: “tl’nin Değer Kazanmasına Rağmen Fiyat Artıran Marketleri Teşhir Edeceğiz”
2018 Avrupa Hareketlilik Haftası…
2018 Avrupa Hareketlilik Haftası…
Girne Belediyesi Pazartesi Günü Emlak Vergisi Ödemelerinden Gecikme Faizi Almayacak
Girne Belediyesi Pazartesi Günü Emlak Vergisi Ödemelerinden Gecikme Faizi Almayacak
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı: “kıb-tek’te İnceleme Başlatıldı
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı: “kıb-tek’te İnceleme Başlatıldı"
Akıncı İle Guterres Bu Gece Yarısından Sonra Görüşüyor
Akıncı İle Guterres Bu Gece Yarısından Sonra Görüşüyor
Pazar, Pazartesi Ve Salı Günü Sağanak Yağmur Bekleniyor
Pazar, Pazartesi Ve Salı Günü Sağanak Yağmur Bekleniyor
Gıda Mühendisleri Odası: “Tavuk Eti Gibi Son Derece Riskli Bir Gıdanın İthalatı Soru İşaretleri Yaratmaktadır. Gıda Güvenliği Standartları Göz Ardı Edilmemelidir”
Gıda Mühendisleri Odası: “Tavuk Eti Gibi Son Derece Riskli Bir Gıdanın İthalatı Soru İşaretleri Yaratmaktadır. Gıda Güvenliği Standartları Göz Ardı Edilmemelidir”
BM Barış Gücü Sözcüsü: “Derinya Kapısı’nın Açılacağına Dair Bize Bilgi Verilmedi”
BM Barış Gücü Sözcüsü: “Derinya Kapısı’nın Açılacağına Dair Bize Bilgi Verilmedi”
Şht. Tuncer İlkokulu’nda Yaşanan Saldırı Olayı…
Şht. Tuncer İlkokulu’nda Yaşanan Saldırı Olayı…
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, İki Ombudsman Raporu’nu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, İki Ombudsman Raporu’nu Görüşerek Karara Bağladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim