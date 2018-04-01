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BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, çok kültürlülüğün, ayrışma ve kardeşliğe zarar verici bir unsur değil, zenginlik olarak yaşanması gerektiğini belirterek, “Çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız” dedi.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, çok kültürlülüğün, ayrışma ve kardeşliğe zarar verici bir unsur değil, zenginlik olarak yaşanması gerektiğini belirterek, “Çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız” dedi.

01 Nisan 2018 Pazar 15:19
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”
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BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”


BAŞBAKAN ERHÜRMAN, İSKELE BELEDİYESİ 3. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ’NE KATILDI

Başbakan Tufan Erhürman, çok kültürlülüğün, ayrışma ve kardeşliğe zarar verici bir unsur değil, zenginlik olarak yaşanması gerektiğini belirterek, “Çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, İskele Belediyesi 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine katıldı.
İskele Çarşı Merkezi'ndeki etkinlik gün boyu devam edecek. 

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iletişim ve ulaşımın her gün daha da geliştiği ve kolaylaştığı dünyada “iki tür halk” olduğuna işaret ederek, “Birçok kültürlü olduğunu fark edip bunu bir sorun olarak yaşayanlar, ikincisi çok kültürlü olduğunu fark edip bunu bir zenginlik olarak yaşamayı becerenler. Yani dünyada artık bugün geldiğimiz noktada ‘ben çok kültürlü değilim’ diyebilen, bunu bir gerçek olarak ortaya koyabilen kimse yok. Mesele, bunu nasıl yaşayabildiğinizdir. Eğer beceriksizseniz, eğer olan bitenin farkında değilseniz, bu sizin için sorun olur ama eğer dünyada ne olup bittiğinin farkındaysanız ve gerçekten barış içinde bir arada yaşamaya inanmışsanız bunu bir zenginlik olarak yaşamayı da becerirsiniz” dedi.

“ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAK GEREKİYOR”

KKTC’nin çok hızlı bir şekilde bu döngünün içine girdiğini, sadece üniversitelere çok sayıda milletlerden gelen insanın yarattığı çok kültürlülüğün ötesinde, KKTC’ye yerleşen, geleceğini burada kuran çok sayıda insanın yarattığı çok kültürlülük de olduğuna değinen Başbakan Erhürman, bunun bir an önce farkına varılıp, çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamanın yollarını bulmak gerektiğini söyledi. 

Başbakan Erhürman, böyle bir zenginliğin, “turizmde cazibemiz kimliğimizdir” dedikleri kimliğin, dinamik ve daha cazip hale gelmesini sağlayacağını kaydetti. 

“Kültürlerin kaynaşması” etkinliğinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“O, birleşik kültür beni çok heyecanlandırıyor. Her defasında söylüyorum; Karadenizli kardeşlerimizin buradaki Kuzeyin Yıldızları’nın halk dansları ayrı bir heyecan kaynağı. Ama onun yanına, özellikle bu bölgede Adanalıları, Anteplileri, Orduluları, Hataylıları, onları da eklemenin zamanıdır. Onların yemeklerini de Kıbrıs’ın Kuzeyinde daha önceden beri var olan yemeklerle buluşturmanın zamanıdır. Ve bunu, bir zenginlik olarak yaşamalı. Altını çiziyorum, asla bir ayrışma sebebi olarak yaşamamalı, asla kardeşliğimize zarar verecek bir şey olarak yaşamamalı, bir zenginlik olarak, Doğulusuyla, Güney Doğulusuyla, Karadenizlisiyle, Hataylısıyla, Anteplisiyle, Adanalısıyla, Ordulusuyla ve tabi ki şimdi artık Ruslarıyla, Ukraynalılarıyla biz burada farklılıklarımızla birlikte biriz, bütünüz ve hepimiz kardeşiz dediğimiz, yer olarak İskele başlangıç noktasını oluşturdu. Umarım bunu bütün ülkemizde de yaşayacağız. Biz, başarısız olanlardan değil, çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız. Bunun, önemli fişeklerinden birini attığı için İskele Belediye Başkanı, belediye Meclis üyelerini, vefakâr, cefakâr belediye çalışanlarını gönülden kutluyorum.”

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