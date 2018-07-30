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Başbakan Erhürman Cas Çalışanları İle Görüştü: “Verdiğim İki Sözün İkisi De Yerine Getirildi“

ERHÜRMAN EYLEM YERİNE İNEREK EYLEMCİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başbakan Erhürman Cas Çalışanları İle Görüştü: “Verdiğim İki Sözün İkisi De Yerine Getirildi“

ERHÜRMAN EYLEM YERİNE İNEREK EYLEMCİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
Başbakan Erhürman Cas Çalışanları İle Görüştü: “Verdiğim İki Sözün İkisi De Yerine Getirildi“


ERHÜRMAN EYLEM YERİNE İNEREK EYLEMCİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ERHÜRMAN: “BAŞBAKAN OLARAK İKİ SÖZ VERDİM, BU İKİ SÖZÜN TUTULDUĞUNUN EVRAKINI DA ARKADAŞINIZA GÖSTERDİM”

 Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık önünde eylem yapan işlerini kaybetme endişesi taşıyan Cyaprus Airport Services(CAS) çalışanları ile görüştü.

Başbakan Tufan Erhürman, önce eylem yapan CAS çalışanlarını temsilen üç kişi ile odasında görüştü ardından eylem yerine gelerek CAS mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Tufan Erhürman, eylem yerinde yaptığı konuşmada, CAS temsilcilerine yaptığı 6-7 görüşmede iki söz verdiğini, bunlardan birinin Mayıs ve Haziran maaşlarının ödenmesine yardımcı olacağı, diğerinin de CAS’ın hisseleri hakkında istidada bulunacağı olduğunu, bu iki sözü de yerine getirdiğini kaydetti.

Erhürman, “Başbakan olarak iki söz verdim, bu iki sözün tutulduğunun evrakını da arkadaşınıza gösterdim” dedi.

İstidanın görüşüleceği KTHY için kurulan Tasfiye Masasının önceliğinin KTHY’nin alacaklıları olduğunu kaydeden Erhürman, istidanın mahkemeye verilme noktasına geldiğini söyledi.

Bakanlar Kurulunun 2010’da CAS’ın yüzde 50 hissesi için bugün tasfiye aşamasında olan Kıbrıs Türk Hava Yollarına 3,5 milyon TL ödenmesi yönünde karar alındığını, 3.5 milyon TL’nin de iki taksitte ödendiğini ancak CAS’a ait hisselerin devlete aktarılmadığını anlatan Erhürman, Mukayyitlik Dairesinde CAS hissedarlarının KTHY ve Güven Cantaş olarak göründüğünü, başka hissedarın görünmediğini belirtti.

KTHY için mahkemede kurulan tasfiye masasında görüşülmek üzere hazırlanan istidanın, ya devlete 3.5 milyon TL’nin iade edilmesi ya da hisselerin verilmesi yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, esas olanın nasıl olur da 3.5 milyon TL ödenen hisselerin 2010’dan itibaren devlete devredilmediği olduğunu kaydetti.

Erhürman, bu konunun incelenmesi için Başbakanlık Denetleme Kuruluna talimat verdiğini kaydetti.

BAŞSAVCILIK’TAN ÖZEL ŞİRKET GÖRÜŞÜ

Başsavcılık’tan 2016’da alının görüşte CAS’ın özel bir şirket olduğunun belirtildiğini, bunun üzerine CAS yetkilisinin, CAS’ın özel bir şirket olduğu ve Ombudsman’ın şirketi denetleme yetkisi olmadığı yönde bir yazısı, aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığına da CAS’tan evrak talep edemeyeceğini yönde yazılmış bir yazısı bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, Başsavcılığın 2018’de de kendi hükümetine CAS’ın özel bir şirket olduğu yönde görüş verdiğini de belirtti.

MÜŞTERİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

CAS çalışanlarından kendisine devlete işe alınma talebi gelmediğini, CAS’ta çalışmak istediklerini, Hükümet’in bu yönde hareket ederek şirkete müşteri bulmaya çalıştıklarını belirten Erhürman, ancak eylemlerle bu sürece fırsat tanınmadığını kaydetti.

CAS çalışanlarından gelen, bazı bakanların CAS ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkındaki sorulara karşılık Erhürman, dolaylı yollardan konu hakkında bilgisine gelen söylemler hakkında cevap veremeyeceğini söyledi.


SUCUOĞLU’NDAN EYLEM YERİNE ZİYARET

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise, eylem yerine gelerek eylemcilere destek belirtti. Sucuoğlu, eylemcvilere, mücadelelerini sürdürme ancak Polisle herhangi bir zıtlaşmaya girmeme tavsiyesinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 15:19
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