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Başbakan Erhürman Bu Akşam Tv’lerden Halka Seslenecek

Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam BRT’den ve diğer televizyon kanallarından halka seslenecek.

Başbakan Erhürman Bu Akşam Tv’lerden Halka Seslenecek

Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam BRT’den ve diğer televizyon kanallarından halka seslenecek.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09
Başbakan Erhürman Bu Akşam Tv’lerden Halka Seslenecek

 Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam BRT’den ve diğer televizyon kanallarından halka seslenecek.
 

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın halka sesleniş konuşması saat 20.00’de yayımlanacak.

Öte yandan Başbakan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Bu dönemde halkımızın şeffaf bir biçimde verilerden haberdar ve kamuoyunda tartışılan konularla ilgili doğru bilgiye sahip olması son derece önemli. Ne yaparsak başta dar gelirli yurttaşlarımız olmak üzere halkımızın tamamının bu dönemi mümkün olan en az zararla atlatması için birlikte yapacağız. Bu düşüncelerle, bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında sizlerle buluşacağım.”

 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 14:30
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