BAŞBAKAN ERHÜRMAN BASINI BİLGİLENDİRDİ...15 KALEMDE HAZIRLANAN PROJELERİ AÇIKLADI



ERHÜRMAN CUMHURİYET MECLİSİ’NE SUNDUĞU MAL BİLDİRİMİNİ DE AÇIKLADI



Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme basın toplantılarından 3’üncüsünü bugün Başbakanlıkta düzenledi.

Atamalar, müşavir olup bu hükümet döneminde görevlendirilen isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan, Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu mal bildirimini de basınla paylaştı.

Başbakan, 15 Şubat’ta güvenoyu olan hükümetin 5 haftadır görevde olduğunu anımsatarak, 15 kalemde hazırlanan projeleri basına aktardı.

Başbakan, bölgesel kalkınma, Lefkoşa Sanayi bölgesinin su baskınlardan etkilenmemesi, Lefkoşa ve Mağusa’ya gençlik merkezleri yapılması, spor, Gençtepe Parkı, Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu ile ilgili projeleri anlattı.

Erhürman, Kamuda eğitim gören öğrencilerin öğleden sonra üniversitelerde bilim, sanat ve spor merkezlerinde eğitim alması, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği nezdinde İzleme ve Risk Merkezi oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yapımı, cezaevinde eğitim programı hazırlanması, uyuşturucu ile mücadele, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin envanterlerinin çıkarılması ile ilgili projeleri aktardı.

Başbakan ayrıca, gençler arasında kitap ve e-kitap okumasının yaygınlaştırılması, AMATEM rehabilitasyon merkezi, kültürel mirasın tanıtımı, engeller için sporun yaygınlaştırılması projelerini de anlattı.

Erhürman, basının sorularını da yanıtladı.