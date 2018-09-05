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Başbakan Erhürman Ankara'ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

Başbakan Erhürman Ankara'ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

05 Eylül 2018 Çarşamba 05:17
Başbakan Erhürman Ankara'ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'ya gitmek üzere saat 22.20'de adadan ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara'ya giden Erhürman'ı Ercan Havalimanı'nda Tarım Bakanı Erkut Şahali, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Başbakanlık bürokratları uğurladı.

Başbakan Erhürman yarın öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Başbakan Erhürman’a ziyareti sırasında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.

 

Son Güncelleme: 05.09.2018 08:23
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