Başbakan Erhürman Akıncılar’ı Ziyaret Etti...

Başbakan Tufan Erhürman, “11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” için Akıncılar’ı ziyaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman, Panayır alanında stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Son Güncelleme: 06.05.2018 16:23
Başbakan Tufan Erhürman, “11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” için Akıncılar’ı ziyaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman, “11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” için Akıncılar’ı ziyaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman, Panayır alanında stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.