Başbakan Erhürman, 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı'na Katıldı

Başbakan Tufan Erhürman, 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı'na katıldı.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Erhürman etkinlikteki konuşmasında; sevginin, güzelliğin ve üretimin başkenti gibi olan Lurucina'da bulunmaktan ve halkla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Başbakan Erhürman konuşmasında şunları ifade etti:



"Kuzey Kıbrıs'ın başkentinden yola çıkarak bugün sevginin, dostluğun, kardeşliğin başkentine geldik. Bu köye her geldiğimde daha yolun başında sevgi ve güzellik çemberi ile karşılanıyoruz. Bu her zaman yüreğimizde kelebekler uçuşturuyor ve bu köyden her ayrıldığımızda bu motivasyonla işlerimize bir o kadar daha 4 elle sarılıyoruz.



Bu yüzden iyi ki Lurucinalılar bu sevgi ve umutla varlar ve sizler var oldukça bizler de hep birlikte varolacağız.”