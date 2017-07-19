Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladıBaşbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.
Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı;
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
KABİNEYE YENİ GİRENLER
Hakan Çavuşoğlu (Başbakan Yardımcısı), Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)
GÖREV YERİ DEĞİŞENLER
Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı), Fikri Işık (Başbakan Yardımcısı), Recep Akdağ (Başbakan Yardımcısı), Nurettin Canikli (Milli Savunma Bakanı), Numan Kurtulmuş (Kültür ve Turizm Bakanı)
KABİNE DIŞINDA KALANLAR
Yıldırım Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı), Veysi Kaynak (Başbakan Yardımcısı), Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanı), Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Nabi Avcı (Kültür ve Turizm Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)
65. HÜKÜMETİN İKİNCİ REVİZYONU
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet, ikinci revziyonunu yapmış oldu. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirilmişti. Soylu'dan boşalan koltuğa ise Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.