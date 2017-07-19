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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı
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Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı;

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı  Bekir Bozdağ 

Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı  Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı  Recep Akdağ 

Başbakan Yardımcısı  Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 

KABİNEYE YENİ GİRENLER

Hakan Çavuşoğlu (Başbakan Yardımcısı), Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı), Fikri Işık (Başbakan Yardımcısı), Recep Akdağ (Başbakan Yardımcısı), Nurettin Canikli (Milli Savunma Bakanı), Numan Kurtulmuş (Kültür ve Turizm Bakanı)

KABİNE DIŞINDA KALANLAR

Yıldırım Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı), Veysi Kaynak (Başbakan Yardımcısı), Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanı), Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Nabi Avcı (Kültür ve Turizm Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

65. HÜKÜMETİN İKİNCİ REVİZYONU

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet, ikinci revziyonunu yapmış oldu. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirilmişti. Soylu'dan boşalan koltuğa ise Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.

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Başbakan Binali Yıldırım Yeni Kabineyi Açıkladı
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