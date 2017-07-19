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Binali Yıldırım

, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan

'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.





Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı;

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

KABİNEYE YENİ GİRENLER

Hakan Çavuşoğlu (Başbakan Yardımcısı), Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı), Fikri Işık (Başbakan Yardımcısı), Recep Akdağ (Başbakan Yardımcısı), Nurettin Canikli (Milli Savunma Bakanı), Numan Kurtulmuş (Kültür ve Turizm Bakanı)

KABİNE DIŞINDA KALANLAR

Yıldırım Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı), Veysi Kaynak (Başbakan Yardımcısı), Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanı), Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Nabi Avcı (Kültür ve Turizm Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

65. HÜKÜMETİN İKİNCİ REVİZYONU

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet, ikinci revziyonunu yapmış oldu. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirilmişti. Soylu'dan boşalan koltuğa ise Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.