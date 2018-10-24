Başarı bursu adayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı, KKTC liselerinden mezun öğrencilerin Başarı Bursu adaylarını açıkladı.

Listeye duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar Daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabilecek. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

Burs Tüzüğü’nün 10 (15) maddesi gereği hazırlık sınıfında öğrenim görenler, hazırlık sınıfı süresince burs alamayacak.

