banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95427
ALTIN
192.537
DOLAR
4.7134
STERLİN
6.2584
EURO
5.4854
Pirgo’da yangın
PİRGO’DA YANGIN
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak
UMUT TACİRİ 1 GÜN TUTUKLU...
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak
HAP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
5 yıl hapis yatacak
Kapat

“Baş Örtülü Diploma Fotoğrafı” Tartışmaları…

ÖZYİĞİT: “KRİZE OYNAMAK DEĞİL, SADECE HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜNÜ ALMAK İSTEDİK”

“Baş Örtülü Diploma Fotoğrafı” Tartışmaları…

ÖZYİĞİT: “KRİZE OYNAMAK DEĞİL, SADECE HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜNÜ ALMAK İSTEDİK”

22 Haziran 2018 Cuma 09:15
“Baş Örtülü Diploma Fotoğrafı” Tartışmaları…


ÖZYİĞİT: “KRİZE OYNAMAK DEĞİL, SADECE HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜNÜ ALMAK İSTEDİK”
“HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜ BU SABAH ELİMİZE ULAŞTI VE BİZE GELEN YAZIDA BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAFLI DİPLOMALARIN DA ÖĞRENCİLERE ONAYLANARAK VERİLMESİ GÖRÜŞÜ BELİRTİLDİ”
“DEMOKRASİ;İNSAN HAKLARI VE HUKUKA SAYGILIYIZ, DİPLOMALARI ONAYLAYIP İLGİLİ OKULA YOLLUYORUZ”

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması konusunda, krize oynamak istemediklerini, sadece Hukuk Dairesinden görüş aldıklarını ve bu doğrultuda hareket etmek istediklerini söyledi.
Özyiğit, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesinden bu sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı olan diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerinkiler gibi imzalanıp onaylanıp okula gönderildiğini söyledi.
Özyiğit, İlahiyat Kolejinin kurulduğu günden beridir tartışma konusu olduğunu, hatta bu okul için davalar açıldığını, kendisinin göreve gelmesinin ardından başka bakanların yapmadığını yapıp okulu ziyaret ettiğini ve “Bu okul da bizim, devlet okulumuz ve burayı sahiplenmeye geldim” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.
Bakan Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitim anlayışı adına gerekli yönlendirmelerin yapılacağını daha önceden söylediğini dile getirerek, ısrarla olaya ideolojik yaklaşmaya çalışanlar bulunduğunu, fakat belli kurallar varsa bunların uygulanması gerektiğini vurguladı.

banner277
Pedagojik ve ülke gerçeklerine uygun bir bakış açısıyla konuya yaklaştıklarını anlatan Özyiğit, geçtiğimiz Pazartesi YDP Başkanı Arıklı’nın “Mahkeme kararları var, diplomalar verilemeyecek” şeklinde konuşmasına rağmen, kendilerinin “Diplomalar verilecek” dediklerini, geçtiğimiz yıllarda uygulanan genelgenin aynısını bu yıl da uyguladıklarını ifade etti.
“Koltuk için değil ülkemiz için buradayız” ifadelerini kullanan Özyiğit, Bakanlıktaki ilgili müdürlüğün diplomaları incelediğinde başı kapalı fotoğraf bulunan diplomalar gördüğünü ve bunların Bakanlık tarafından imzalanmadığını anlattı.
Hoşgörü ortamı ve pedagojik sebeplerden, gençlerin kendilerini bir kenara atılmış gibi hissetmemesi adına diplomaların aynı gün ama imzasız verilmesi gerektiğini söylediklerini belirten Özyiğit, bir gazetenin verdiği haberin kendilerinin demokrasi anlayışına sığmadığını kaydetti.
HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜ…
Diplomalar konusunda Hukuk Dairesi’nden görüş alındığını ve bu görüşün bu sabah Bakanlığa ulaştığını ifade eden Özyiğit, başörtülü fotoğrafların yer aldığı diplomaların da öğrencilere imzalı şekilde verilmesi yönünde görüş geldiğini söyledi.
Demokrasi, insan hakları ve hukuka saygılı olduklarını aktaran Özyiğit, diplomaların onaylanarak gün içinde ilgili okula gönderileceğini belirtti.


 

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Haberleri... Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Kent Sakinleriyle Buluştu
Seçim Haberleri... Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Kent Sakinleriyle Buluştu
Pazar Günü Sandık Başındayız
Pazar Günü Sandık Başındayız
Hak-sen Kthy Eski Çalışanlarının Tazminatlarının Ödenmesini Talep Etti
Hak-sen Kthy Eski Çalışanlarının Tazminatlarının Ödenmesini Talep Etti
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti’ni Ziyaret Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti’ni Ziyaret Etti
Yurt Dışındaki KKTC Yurttaşlarının E-kimlik Alabilmeleri İçin Başlatılan Çalışmalar Bakü'de de Sonuçlandı
Yurt Dışındaki KKTC Yurttaşlarının E-kimlik Alabilmeleri İçin Başlatılan Çalışmalar Bakü'de de Sonuçlandı
“Tüm Engelliler Hizmet-Sen’de Örgütlenmeli”
“Tüm Engelliler Hizmet-Sen’de Örgütlenmeli”
KİYED Kamu Reformu’nu Eleştirdi!
KİYED Kamu Reformu’nu Eleştirdi!
Bakan Nami Sivil Toplum Örgütlerine Ziyaretler Başlattı!
Bakan Nami Sivil Toplum Örgütlerine Ziyaretler Başlattı!
Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Eylem Yaptı!
Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Eylem Yaptı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim