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Barolar Birliği’nde “cinsel İstismara Maruz Kalan Ve Suça Sürüklenen Çocuklar” Paneli

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yarın saat.16.00’da Barolar Birliği merkez binasında “Cinsel İstismara Maruz Kalan ve Suça Sürüklenen Çocuklar” başlıklı oturum düzenleyecek.

Barolar Birliği’nde “cinsel İstismara Maruz Kalan Ve Suça Sürüklenen Çocuklar” Paneli

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yarın saat.16.00’da Barolar Birliği merkez binasında “Cinsel İstismara Maruz Kalan ve Suça Sürüklenen Çocuklar” başlıklı oturum düzenleyecek.

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Barolar Birliği’nde “cinsel İstismara Maruz Kalan Ve Suça Sürüklenen Çocuklar” Paneli

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yarın saat.16.00’da Barolar Birliği merkez binasında “Cinsel İstismara Maruz Kalan ve Suça Sürüklenen Çocuklar” başlıklı oturum düzenleyecek.


Panelde,  Laden Asilzade "Fasıl 157 kapsamında Suça Sürüklenen Çocuklar ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi", Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz ise “Çocukların Cinsel İstismarı ve Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar Bakımından Çocuklar” başlıklı konuşma yapacak.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nden yapılan açıklamada, ülkedeki suç oranlarında yaşanan artışı, hukuk camiasının tedirginlikle takip etiği belirtilerek,  “Özellikle çocuklara karşı işlenen ve çocukların suça sürüklenmesi sonucunda yaşanan meseleler incelendiği zaman, devletin üzerine düşen pek çok yükümlülük ortaya çıkıyor” denildi.

Açıklamada, gelinen noktada, adaletin sağlanması ve hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesi için meslek icra eden bir örgüt olarak, içine düşülen kötü gidişata dur diyebilmek adına Barolar Birliğinin elinden gelen katkıyı koymaya çalıştığı vurgulandı. 

(YIL/FEZ)

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