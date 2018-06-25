Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi “işkenceye Karşı Mücadele Ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” Kapsamında Basın Açıklaması Yapacak





Lefkoşa, 25 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi 26 Haziran “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” kapsamında yarın basın açıklaması yapacak.Konuyla ilgili Komite’den yapılan açıklamaya göre işkence yasağına dikkat çekmek ve ülkede yaşanan eksiklikleri dile getirmek için düzenlenecek basın açıklaması saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez binasında gerçekleştirilecek.Komite’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Geçtiğimiz dönemlerde basına yansıyan birçok olay, işkence vakalarını araştırmak için Meclis çatısı altında kurulan ve sonuç alınmayan komiteler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki otoritelerin işkence yasağını ihlal ettikleri yönündeki Kyriacou Tsiakkourmas kararı bize gösteriyor ki, işkence vardır ve bunun ortadan kaldırılması için gereken adımlar atılmalıdır”(DOĞ/GUR)