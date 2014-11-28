Barolar Birliği: Polis Örgütünün Görevinin Zorluğuna Rağmen Anayasal Hakları..

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in basında yer alan, bundan sonra günün anlam ve önemini belirten pankartlar dışında bir görüşe izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasını, “polisin hukuku ve insan haklarını yeterince kavrayıp benimseyemediğinin göstergesi” olarak değerlendirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada “Polis Örgütünün görevinin zorluğuna rağmen Anayasal hakları kısıtlamaya yönelik açıklama ve müdahaleleri kabul edilemez” denildi.

“Yasal mevzuata göre suç teşkil etmeyen veya yasa ile engellenmeyen eylemlerin Polis tarafından kısıtlanıp engellenemeyeceği gibi, Polisin kendini Yasa Koyucu veya Mahkeme yerine koymaya kalkmasının da Hukuk Devleti ile bağdaşmadığı” görüşünün ifade edildiği açıklama şöyle devam etti:

“İnsan Hak ve Özgürlüklerini gelişmiş demokrasiler seviyesine getirmek için çalışmamız gerekirken, toplumu geriye götürecek hukuk dışı yaklaşımları bilinçli bir şekilde ayırt edip engellememiz şarttır.”