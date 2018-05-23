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Barolar Birliği, mahkemelerde güvenlik önlemi istedi

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, geçtiğimiz günlerde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde basın mensuplarına yönelik yaşanan saldırı olayının bir benzerinin bugün Yüksek Mahkeme koridorlarında da yaşandığını bildirdi ve önlem istedi.

Barolar Birliği, mahkemelerde güvenlik önlemi istedi

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, geçtiğimiz günlerde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde basın mensuplarına yönelik yaşanan saldırı olayının bir benzerinin bugün Yüksek Mahkeme koridorlarında da yaşandığını bildirdi ve önlem istedi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38
Barolar Birliği, mahkemelerde güvenlik önlemi istedi

ESENDAĞLI: “İŞ İŞTEN GEÇMEDEN VE TELAFİSİ İMKÂNSIZ BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADAN MAHKEMELERDE ETKİN GÜVENLİK TEDBİRİ ALINMALI”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, geçtiğimiz günlerde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde basın mensuplarına yönelik yaşanan saldırı olayının bir benzerinin bugün Yüksek Mahkeme koridorlarında da yaşandığını bildirdi ve önlem istedi.

Yargıtay’ın açıkladığı bir karardan hoşnut olmayan sanık yakınlarının, görevini yapmaya çalışan bir basın mensubuna saldırıp hakaret ettiğini belirten Esendağlı, tanık olan ve müdahale etmeye çalışan bir savcı ve avukatın da bahsi geçen kişilerin hakaret ve sözlü saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Esendağlı, yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme koridorunda sergilemiş oldukları saldırgan hareketlerle yetinmeyen bu kişilerin, mahkeme ve yargıçlara da hakaret ederek mezkûr eylemlerini tırmandırdıklarını anlattı.

Esendağlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Barolar Birliği’nin sık sık dile getirmekte olduğu ciddi bir tehlikenin varlığı artık kendini iyice hissettirmeye başlamıştır.

Bazı kişiler, mahkeme koridorlarına ve salonlarına gelerek arzu ettikleri neticenin gerçekleşmesi için baskı oluşturma, istedikleri netice ortaya çıkmadığında yargı mensuplarına hakaret etme, mahkemede görevlerini yapan kişilere fiili veya sözlü saldırı gerçekleştirme hakkını kendilerinde görmeye başlamışlardır. Bu eylemlerin günden güne artmakta olduğu da açıkça görülmektedir.

Üst üste yaşanan bu olaylar, yargılama gibi çok önemli ve hayati bir faaliyetin gerçekleştirildiği mahkemelerde polisin yeterli güvenlik tedbiri almadığını açıklıkla ortaya koymaktadır.

Barolar Birliği olarak, iş işten geçmeden ve telafisi imkânsız bir durum ortaya çıkmadan mahkemelerde etkin güvenlik tedbiri alınması gerektiği hususundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlamak görevimizdir.”

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 18:51
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