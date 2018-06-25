Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” Kapsamında Basın Açıklaması Yapacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi 26 Haziran “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” kapsamında yarın basın açıklaması yapacak.
Konuyla ilgili Komite’den yapılan açıklamaya göre işkence yasağına dikkat çekmek ve ülkede yaşanan eksiklikleri dile getirmek için düzenlenecek basın açıklaması saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez binasında gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi 26 Haziran “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” kapsamında yarın basın açıklaması yapacak.