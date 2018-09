Barolar Birliği: “İki Kadın Mahkum Derhal Hücre Cezasından Çıkarılmalı”

“İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE TABİ TUTULDULAR... CEZAEVİ MÜDÜRÜ VE MAHKUMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”



Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluların devletin koruması altında olduğunu vurgulayarak, halen insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu savunduğu iki kadının derhal hücre cezası uygulamasından çıkarılmasını; Cezaevi Müdürü ve ilgili gardiyanlara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi imzasıyla yapılan açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde şiddete uğradığı iddia edilen iki mahkûmla dün görüşüldüğü; işkence gibi hassas bir konuda gerek Merkezi Cezaevi yönetiminin, gerekse İçişleri Bakanlığı’nın yavaş hareket ederek hukuka aykırı davranmasının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Komitenin 31 Ağustos’ta Merkezi Cezaevi’ne gittiği ancak idarenin engellemesi sonucu görüşemediği ifade edilen açıklamada, dün ise İçişleri Bakanlığı’ndan verilen izinle söz konusu kişilerle görüşmek için gidildiğinde, sabah saatlerinde her iki kadına kendi el yazılarıyla yazılmamış ifadeler imzalatıldığının öğrenildiği belirtildi.

“Aleyhlerinde henüz Merkezi Cezaevi disiplin kurulu tarafından bir yargılama yapılmamış olan ve hücre cezası veya herhangi bir cezaya çarptırılmamış olan bu iki kadının 31.8.2018 tarihinde tamamen keyfi bir kararla dış hayatla bağlarının koparılması ve avukatla görüştürülmemeleri kabul edilebilir bir davranış değildir” denilen açıklamada, Disiplin Kurulu’nun 31 Ağustos’ta aldığı hücre cezasının ise Merkezi Cezaevi doktoru ve psikoloğu tarafından onaylanmadığı için uygulanmaması gerektiği vurgulandı.

“16 günlük hücre cezası uygulamasına tabi olan bu iki kadın yaklaşık 8 gündür duşa girememekte, kıyafetlerini değişememekte, odalarında vantilatör olmasına rağmen kullandırılmamakta ve insanlık dışı bir muameleye tabi tutulmaktadırlar” bilgileri paylaşılan açıklamada, bir devlet kurumu olan Merkezi Cezaevi’nde, her tutuklunun devletin koruması altında olduğuna işaret edildi.

Halen insanlık dışı muameleye tabi tutulduğu savunulan iki kadının derhal hücre cezası uygulamasından çıkarılması istenen Barolar Birliği açıklamasında, karşı karşıya kalınacak her türlü sağlık sorunundan Cezaevi ve müdürünün sorumlu olacağı kaydedildi.

Müdür Metin Bilmem ve ilgili gardiyanlara ilişkin soruşturma başlatılması ve etkin şekilde soruşturulması istenen açıklamada, konunun takipçisi olunacağı da belirtildi.