BAROLAR BİRLİĞİ: "ÇOCUKLARIN SAVAŞ, ÖLÜM, SİLAH, KAN GİBİ İÇERİKLERLE HAZIRLANAN MİZANSENLERDE KULLANILMASI ÇOCUK HAKLARININ İHLALİ”

ESENDAĞLI: “KUZEY KIBRIS’TA ÇOCUK HAKLARININ PEK ÇOĞU KAĞIT ÜZERİNDE. BU HAKLAR KİMSE TARAFINDAN DEĞİLSE BİLE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLİP, SAVUNULACAK”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğunu kaydetti.

Esendağlı, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk haklarının pek çoğunun kağıt üzerinde kaldığını da belirterek, “Çocuk hakları hiç kimse tarafından değilse bile Barolar Birliği tarafından takip edilip savunulacak” vurgusunda bulundu.



“BU TÜR ETKİNLİKLERİN ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ MÜMKÜN”



Hasan Esendağlı, Barolar Birliği Merkez Konseyi adına Güzelyurt’ta düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinde ilkokul çocuklarının yaptığı canlandırmayla ilgili açıklama yaptı.

Esendağlı, 6/1996 sayılı yasayla onaylanıp iç hukukun bir parçasını teşkil eden çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeye işaret ettiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının, çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğu açıktır. Ulusal gün anma ve kutlamalarının çocukların fiziki ve psikolojik gelişimlerini ve kişilik haklarını olumsuz etkilemeyecek tarzda gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz.”