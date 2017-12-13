BARO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Avukatlar Yasası’nın 5. maddesi gereğince yapılan Baro Sınavı sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Avukatlar Yasası’nın 5. maddesi gereğince yapılan Baro Sınavı sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
27 kişilik listenin 8’i sınavı geçerken, geriye kalan 19 kişinin ‘şartlı geçtiği’ ifade edildi.
5 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alan sınavı geçen isimler sırasıyla şöyle: Münüse Çeliker, Meltem Kansu, Samiye Demir,Sevim Baykur, Aliye Özbilen, Zehra Kamacıoğlu, Neriman Kısmet, Selcan Başkurt”
Sınavı ‘şartlı geçtiği’ ifade edilen kişiler ise şunlar: Sedef Apakgün, Eyüp Sabih Benzetsel, Nursibel Apaydın, Bahire Özselmanoğlu, Talat Tanca, Buket Atılkan, Medine Altıner, Ülkü Canbaz Yılmaz, Buse Liman, Tula Şemi, Cansu Lefkonuklu, Eren Özbalkan, Cansu Nafiya Nazlı, Volkan Kırkalı, Gökçe Güçverem, Burak Karip, Duyal Arşanlar, Hüseyin Baflı, Halide Sadrazam.