Barmenler Tekila Tadım Eğitiminde Buluştu



* Orhan Shevket & Son Ltd. ve William Grant & Sons Ltd. işbirliğinde ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla Milagro Tequila tadım eğitimi düzenlendi. Milagro Tequila Ürün Elçisi Jaime Salas’ın tekila tadım tekniklerine de yer verdiği sunumu katılımcılardan yoğun ilgi gördü.William Grant & Sons ürünlerinin distribütörlüğünü de yapan Orhan Shevket & Son Ltd., 25 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa’da Bibliotheque Restaurant’ta ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla düzenlediği tadım eğitimi ile Milagro Tequila’yı tanıttı. ABD’nin New York şehrinden Kuzey Kıbrıs’a gelen Milagro Tequila Ürün Elçisi Jaime Salas’ın özel bir kokteyl ikramı ile başlayan etkinlikte Milagro’ya özgü farklı tekila tatlarını deneme fırsatı yakalayan katılımcılar, tekila tadım tekniklerini de uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldu.Milagro Tequila’nın Ürün Elçisi Jaime Salas’ın sunumunda katılımcılara Milagro’nun tarihçesi, tekila üretim aşamaları ve Milagro Tequila çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Geleneksel tekilanın romantik, tarihi ve saf dünyası ile günümüzün canlı, uluslararası ve sofistike dünyasını birbirine bağlayan William Grant & Sons’ın ödüllü tekilası Milagro, Meksika’da bulunan Jalisco yaylalarındaki %100 Mavi Agave bitkisinden üretiliyor.1998 yılında kurulan ve büyük bir hızla dünyanın önde gelen tekila markalarından biri olmayı başaran Milagro, 2007 San Francisco Dünya İçki Yarışması’nda dünyanın en iyi votka ve romları ile yarışarak “Beyaz İçkilerde En İyi Sunum” ödülünü kazanan bugüne kadarki ilk tekila markası oldu. O günden bu yana ise, 2014 San Francisco Dünya İçki Yarışması’ndan aldığı altın ve gümüş madalyalar dahil 68 uluslararası ödüle layık görüldü.Milagro ailesi ve tekila hakkında merak edilen konuların da detaylandırıldığı etkinlikte Milagro’nun Silver, Reposado, Select Barrel Reserve Silver ve Select Barrel Reserve Reposado olmak üzere 4 farklı çeşidinin tadımları yapıldı. Etkinlikten büyük bir keyif alan katılımcılar, Milagro Ürün Elçisi Jaime Salas ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, tüm katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.