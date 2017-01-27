Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 17:53

Barmenler Tekila Tadım Eğitiminde Buluştu

Barmenler Tekila Tadım Eğitiminde Buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Barmenler Tekila Tadım Eğitiminde Buluştu

* Orhan Shevket & Son Ltd. ve William Grant & Sons Ltd. işbirliğinde ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla Milagro Tequila tadım eğitimi düzenlendi. Milagro Tequila Ürün Elçisi Jaime Salas’ın tekila tadım tekniklerine de yer verdiği sunumu katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

William Grant & Sons ürünlerinin distribütörlüğünü de yapan Orhan Shevket & Son Ltd., 25 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa’da Bibliotheque Restaurant’ta ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla düzenlediği tadım eğitimi ile Milagro Tequila’yı tanıttı. ABD’nin New York şehrinden Kuzey Kıbrıs’a gelen Milagro Tequila Ürün Elçisi Jaime Salas’ın özel bir kokteyl ikramı ile başlayan etkinlikte Milagro’ya özgü farklı tekila tatlarını deneme fırsatı yakalayan katılımcılar, tekila tadım tekniklerini de uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldu.

Milagro Tequila’nın Ürün Elçisi Jaime Salas’ın sunumunda katılımcılara Milagro’nun tarihçesi, tekila üretim aşamaları ve Milagro Tequila çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Geleneksel tekilanın romantik, tarihi ve saf dünyası ile günümüzün canlı, uluslararası ve sofistike dünyasını birbirine bağlayan William Grant & Sons’ın ödüllü tekilası Milagro, Meksika’da bulunan Jalisco yaylalarındaki %100 Mavi Agave bitkisinden üretiliyor.

1998 yılında kurulan ve büyük bir hızla dünyanın önde gelen tekila markalarından biri olmayı başaran Milagro, 2007 San Francisco Dünya İçki Yarışması’nda dünyanın en iyi votka ve romları ile yarışarak “Beyaz İçkilerde En İyi Sunum” ödülünü kazanan bugüne kadarki ilk tekila markası oldu. O günden bu yana ise, 2014 San Francisco Dünya İçki Yarışması’ndan aldığı altın ve gümüş madalyalar dahil 68 uluslararası ödüle layık görüldü.

Milagro ailesi ve tekila hakkında merak edilen konuların da detaylandırıldığı etkinlikte Milagro’nun Silver, Reposado, Select Barrel Reserve Silver ve Select Barrel Reserve Reposado olmak üzere 4 farklı çeşidinin tadımları yapıldı. Etkinlikten büyük bir keyif alan katılımcılar, Milagro Ürün Elçisi Jaime Salas ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, tüm katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü Kaza Duruşması Sürüyor Ölümlü Kaza Duruşması Sürüyor
BAKALIM ŞENER ELCİL, BUNA NE DİYECEK? BAKALIM ŞENER ELCİL, BUNA NE DİYECEK?
CTP, KTHY’nin Uçuşlarının Sonlandırılması, Sebeplerinin Araştırılması Konusunda Kurulan Meclis Araştırma Komitesi Raporunu Eleştirdi CTP, KTHY’nin Uçuşlarının Sonlandırılması,...
DENKTAŞ: `DÖVİZDEKİ DALGALANMA SONA ERMEDEN, TEDBİR ALIYORUZ DEMEMİZ KOLAY DEĞİL` DENKTAŞ: `DÖVİZDEKİ DALGALANMA SONA ERMEDEN, TEDBİR...
Çağlar AKPM Başkanı Agramunt İle Strazburg’ta Biraraya Geldi Çağlar AKPM Başkanı Agramunt İle Strazburg’ta...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017’nin İlk Konserini Yarın Verecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017’nin...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ölümlü Kaza Duruşması Sürüyor

Haberi Oku