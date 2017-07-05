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05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:24

Bariyerlere vurdu

Bariyerlere vurdu
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 Bariyerlere vurdu

Lefkoşa-Mağusa anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza,dün saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Haspolat anayolunun 5-6. kilometreleri arasında Zimbawe uyruklu 26 yaşındaki öğrenci kadın Audrey Tarasi Dumbura yönetimindeki HT 045 plakalı araçla Mağusa istikametine  doğru sol şeritten dikkatsizce ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkması sonrasında yol kenarındaki demir bariyerlere vurarak yol içinde savrulan Audrey Tarasi Dumbura yönetimindeki HT 045 plakalı araç yüzü Lefkoşa istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olurken, araçta yaklaşık 4000 TL, bariyerlerde ise 1850 TL’lik zarar meydana geldi.

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