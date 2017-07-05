 Bariyerlere vurdu

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olurken, araçta yaklaşık 4000 TL, bariyerlerde ise 1850 TL’lik zarar meydana geldi.

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