Barış Ve Yeniden Birleşme Buluşması Ara Bölge Yapıldı

KUZEY VE GÜNEY’DEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SİYASİLER KIBRIS SORUNUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL KATKI KOYACAĞINI KONUŞUYOR (1)





Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasiler ve sivil toplum örgütleri Kıbrıs sorununu ve çözüm sürecine nasıl katkı koyacağını konuşuyor.Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN bugün Ledra Palas Otel yanındaki Chateau Status’ta “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği düzenledi.Sabah başlayan etkinlikte Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumun siyasi partilerinin başkan veya yetkilileri konuştu.Verilen aranın ardından söz sırası sendika başkanları ve yetkililerine geçti. Konuşmaların tamamlanmasıyla hazırlanan ortak deklarasyon imzalanacak.(RÇ/HÖ) EK VERİLECEKHaber: Rahme ÇiftçioğluFotoğraf: Erol Uysal