Barış yürüyüşünde 5’inci günü tamamladılar

Kıbrıs’ta Barış için yürüyüşe çıkan Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges 5’inci günü geride bıraktı.

Kıbrıs’ın doğusundan batısına kadar devam edecek yolculuğun 16 gün sürmesi planlanıyor.

Zafer Burnu’ndan yola çıkan ikili 5 Nisan’da Güney Kıbrıs’taki Afrodit kayalıklarına kadar 400 kilometre yürüyecek.

Gift A Dream Foundation ekibi tarafından belgesele dönüştürülecek olan yürüyüşte Adal ve Georges yolculuk boyunca Kıbrıs Kraliçesi’nin 101’inci penceresinin efsanesini de keşfetmeyi hedefliyor