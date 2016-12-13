“Barış Ve Özgürlük Anıtı”nın Bir Kısmı Yıkıldı... Önlem Alındı, Tamir Edilecek

Lefkoşa’da bulunan “Barış ve Özgürlük Anıtı”nın bir kısmı, içerisindeki demirlerin korozyon olması nedeniyle yıkıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 1983 yılında inşa edilen “Barış ve Özgürlük Anıtı” Bedrettin Demirel Caddesi, Şht. Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi ve Şht. Ecvet Yusuf Caddeleri’nin kesişme noktasında yer alıyor.

Anıtın 3 kez tamir edilip iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yapımının üzerinden 33 yıl geçmiş olan anıtın hem yol hem de yurttaşlarımızın güvenliği için ivedi olarak geçici tedbirler ve temizlik çalışmalarını yapılacaktır. Ayrıca, belediyemiz kalıcı tedbirler ve günümüzün şartlarına uygun olarak tüm gereken adımların atılması için proje mükellefleri ile temasa geçmiş bulunmaktadır.

Bu konuda da LTB olarak proje mükellefleri ile istişare ve işbirliği içerisinde tamir, düzenleme, yenileme çalışmaları günümüz ihtiyaç koşulları göz önünde bulundurularak ve gerekmesi halinde ilgili paydaşların da görüş ve önerileri alınarak yapılacaktır.”