Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 14:56

“Barış Ve Özgürlük Anıtı”nın Bir Kısmı Yıkıldı... Önlem Alındı, Tamir Edilecek

'Barış Ve Özgürlük Anıtı”nın Bir Kısmı Yıkıldı... Önlem Alındı, Tamir Edilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa’da bulunan “Barış ve Özgürlük Anıtı”nın bir kısmı, içerisindeki demirlerin korozyon olması nedeniyle yıkıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 1983 yılında inşa edilen “Barış ve Özgürlük Anıtı” Bedrettin Demirel Caddesi, Şht. Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi ve Şht. Ecvet Yusuf Caddeleri’nin kesişme noktasında yer alıyor.

Anıtın 3 kez tamir edilip iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yapımının üzerinden 33 yıl geçmiş olan anıtın hem yol hem de yurttaşlarımızın güvenliği için ivedi olarak geçici tedbirler ve temizlik çalışmalarını yapılacaktır. Ayrıca, belediyemiz kalıcı tedbirler ve günümüzün şartlarına uygun olarak tüm gereken adımların atılması için proje mükellefleri ile temasa geçmiş bulunmaktadır.

Bu konuda da LTB olarak proje mükellefleri ile istişare ve işbirliği içerisinde tamir, düzenleme, yenileme çalışmaları günümüz ihtiyaç koşulları göz önünde bulundurularak ve gerekmesi halinde ilgili paydaşların da görüş ve önerileri alınarak yapılacaktır.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Deniz feneri yıkıldı!

Haberi Oku