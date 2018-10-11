Barış Ve İnsan Hakları Gazeteciliği Atölye Çalışması Ara Bölgede Başladı

IBRAHIM SEAGA SHAW’UN GAZETECİ VE AKADEMİSYENLERE YÖNELİK ÇALIŞMASI YARIN DA DEVAM EDECEK



Gazetecilere ve iletişim fakültelerindeki akademisyenlere yönelik iki toplumlu “Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği” konulu atölye çalışması, ara bölgede başladı.



Atölye çalışması, “İnsan Hakları Gazeteciliği” kitabının yazarı Dr. İbrahim Seaga Shaw tarafından gerçekleştiriliyor.



Barış gazeteciliği alanında doktora çalışması yürüten gazeteci Vasvi Çiftçioğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinlik, Lefkoşa’da ara bölgedeki Dayanışma Evi/Home for Cooperation’da bugün ve yarın devam edecek.



ÇİFTÇİOĞLU



Gazeteci Vasvi Çiftçioğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İbrahim Seaga Shaw’un barış gazeteciği ve insan hakları gazeteciliği alanında yaptığı çalışmalardan bahsederek, bu konunun Kıbrıs için öneminden söz etti.



Çiftçioğlu, Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilerin atölye çalışmasına katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Çiftçioğlu, Sivil Büyü, Sivil Alan ve Basın-Sen’e de iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür etti.



SHAW



İbrahim Seaga Shaw da Kıbrıs’taki gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu, akademisyen olmadan önce de gazetecilik geçmişi olduğunu kaydederek, insan hakları gazeteciliği ve barış gazeteciliğine nasıl ilgi duyup bu alana yöneldiğini anlattı.



Sierra Leone’deki 1991-98 yılları arası hüküm süren çatışma ortamında yazdığı yazılardan dolayı sıkıntılar çektiğini ve bu nedenle göç etmek zorunda bırakıldığını aktaran Shaw, hassas konulara değindiği için hem yönetimin hem de muhaliflerin hedefi haline geldiğini kaydetti.



ATÖLYE ÇALIŞMASI YARIN DA DEVAM EDECEK



Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen atölye Basın-Sen iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.



Atölye çalışmasının yarınki bölümü de yine Dayanışma Evi’nde saat 10.00’da başlayacak. İngilizce olarak yürütülen atölye çalışmasında Türkçe ve Yunanca çeviri de yapılıyor.