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23 Kasım 2017 Perşembe 10:42

Barış Tepebağ'a 2 yıl hapis

Barış Tepebağ'a 2 yıl hapis
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Barış Tepebağ'a 2 yıl hapis

2016 yılında Lefkoşa - Girne anayolunda yaya çarpan Barış Tepebağ 2 yıl 6 ay hapislik cezasına çarptırıldı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

25 nİSAN 2016 TARİHİNDE saat 18.10 sıralarında Barış Tepebağ (E-34) yönetimindeki KZ 324 plakalı salon aracın Girne-Lefkoşa yönünde seyri sırasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Salahattin Bostancı’ya çarpması sonucu meydana gelmişti.

Kazada ağır yaralanan Bostancı, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış ancak aynı gece 22.00 sularında hayatını kaybetmişti.

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