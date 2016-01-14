“Barış Kültürü Oluşturmada Eğitimin Rolü’ Konusunda İki Toplumlu Konferans Düzenlenecek



Kıbrıs Öğretmen Sendikaları POED, KTÖS, KTOEÖS, OLTEK ve DAÜ-SEN, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi işbirliğiyle ‘Barış Kültürü Oluşturmada Eğitimin Rolü’ konusunda iki toplumlu konferans düzenleyecek.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, konferansın 16 Ocak Cumartesi günü Lefkoşa’da ara bölgedeki Chateau Status Restorant’da yer alacağı ve 09.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) ve Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi desteğiyle, sendikaların seçilmiş kurullarına yönelik olarak yapılacak olan konferansa 100 civarında kişi katılacak.

Konferansa, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Başkanı Christine Blower de katılacak ve Blower konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun konferans için hazırladığı sunumun ardından Tarihsel Araştırma ve Diyalog Derneği üyelerinin koordine edeceği tartışma aktiviteleri gerçekleştirilecek ve son olarak Belfast Üniversitesi’nden Prof. Joanne Hughes,’ Ortak Eğitim - İrlanda Örneği’ konusunda bir sunum yapacaktır.

Konferansın sonunda ETUCE Başkanı Christine Blower, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ve Prof. Joanne Hughes onuruna Chateau Status Restoran’ta akşam yemeği de verilecek. Yemek saat 20:30’da başlayacak.