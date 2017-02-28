Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı İle Tamamlandı

POST Araştırma Enstitüsü’nün toplumlararası projelerinden olan Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Lefkoşa’da ara bölgede yapılan Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı ile son buldu.

POST Araştırma Enstitüsü’nün toplumlararası projelerinden olan Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Lefkoşa’da ara bölgede yapılan Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı ile son buldu.

POST Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin mali katkıları ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin işbirliğiyle faaliyetlerine yaklaşık üç yıl önce başlayan Barış Kültürü Eğitimi Projesi, ada genelinde öğretmenler ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği birçok eğitim ve çalıştayın ardından, barış eğitimi konusunda uzman yerel ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen iki günlük konferans ile faaliyetlerini tamamladı.

Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği Yöneticisi Charlotte Goyon, Barış Kültürü Eğitimi Proje Yöneticisi ve POST Araştırma Enstitüsü Direktörü Mehveş Beyidoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Semen Yönel Saygun, Kıbrıs Rum Öğretmenler Sendikası Yöneticisi Apostolos Apostolodis ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği Eşbaşkanı Kyriakos Pachoulides’in açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Dr. Zehra Beyli’nin yaptığı ilk panel oturumunda barış eğitimi konusunda uzman olan Doç. Dr. Müge Beidoğlu ve Doç. Dr. Mihalinos Zemblyas; “Kıbrıs’ta Barış Kültürü Eğitimi” adı altında düzenlenen panelde, ülkemizdeki barış kültürü eğitimi konusunda yaptıkları sunumlarla bir yandan barış kültürü konusunda yaptıkları akademik çalışmaları katılımcılarla paylaşırken, diğer yandan ise son günlerde bu kavram konusunda yaşanan sorunlara açıklık getirdiler.

Kıbrıs’ta barış kültürü eğitiminin yaygınlaşması konusunun irdelendiği ilk panelin ardından, möderatörlüğünü Doç. Dr. Müge Beidoğlu’nun yaptığı “Alternatif Eğitim: Yöntem ve Öğretim veya Farklı Pedagojik Yaklaşımlar” adı altında gerçekleşen ikinci panel oturumunda Prof. Dr. Magnus Haavelsrud, Maggie Pınar ve Jeniffer Mansur Sertel gerçekleştirdikleri sunumlarla barış kültürü eğitimi konusundaki farklı yaklaşımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.

Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı’nın ikinci gününde ise, iki toplumdan katılımcılar uluslararası uzmanların yönetiminde gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen barış kültürü eğitimi çalıştaylarına katılarak, bu eğitim konusundaki farklı bakış açıları ve uygulamalar konusundaki bilgilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Konferans, düzenlenen çalıştaylarının ardından sertifika töreni ile tamamlandı.

“BARIŞ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı ile faaliyetlerini tamamlayan Barış Kültürü Eğitimi Projesi Direktörü Mehveş Beyidoğlu yaptığı açıklamada, Barış Kültürü Eğitimi Projesi’nin başvuru sahibi olan POST Araştırma Enstitüsü’nün, Kıbrıs’ta uzun yıllardır bu konuda çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Beyidoğlu, Avrupa Birliği’nin mali katkılarıyla sürdürülen iki toplumlu projenin 2002 yılından bu yana sürdürülen çalışmaların bir devamı olduğunu kaydetti.

Barış kültürünün Kıbrıs’ta inşa edilmesine katkı koymak için faaliyetlerine yaklaşık üç yıl önce başlayan Barış Kültürü Eğitimi Projesi’nin, bu zaman zarfında Kıbrıs geneline yaydığı faaliyetleri kapsamında düzenlediği barış eğitimi çalıştaylarıyla iki toplumdan yaklaşık 200 öğretmen ve bin 500’ün üzerinde öğrenciye ulaşmayı başardığını belirtti.

Son günlerde Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan “gerginlikle” bir kez daha gündeme gelen barış kültürü eğitimi konusunda tarafların ciddi adımlar atması gerektiğini vurgulayan Beyidoğlu, özellikle Kıbrıs Türk toplumunda, içerisinde “barış” kelimesi geçen her projeye karşı “ciddi” bir önyargı bulunduğunu savundu.

Barış kültürü eğitiminin sadece Kıbrıs’ta iki toplumun bulacağı bir çözümle ilgili olmadığını kaydeden Beyidoğlu, bu kavramın kişiler arası, aile içi, grup içi, gruplar arası ve toplumlararası olan tüm ilişkileri kapsadığını hatırlattı. Barış kültürü eğitiminin, günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak okullarda insan hakları, yabancı düşmanlığı, zorbalık, ırkçılık gibi önemli konularda öğrencilerin farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olduğunu hatırlatan Mehveş Beyidoğlu, POST Araştırma Enstitüsü olarak uzun süredir barış kültürü eğitimi konusunda ortaya koydukları mücadelenin ara vermeden devam edeceğini kaydetti.