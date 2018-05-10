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Barış İnisiyatifi, AP Dilekçe Komisyonu'nun Ziyareti Sırasında Yapılan Eylemi Eleştirdi!

Barış İnisiyatifi, önceki gün Gazimağusa’yi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu üyesi parlamenterler ile bir grup Rum’a karşı yapılan eylemleri ve polisin tavrını eleştirdi.

Barış İnisiyatifi, AP Dilekçe Komisyonu'nun Ziyareti Sırasında Yapılan Eylemi Eleştirdi!

Barış İnisiyatifi, önceki gün Gazimağusa’yi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu üyesi parlamenterler ile bir grup Rum’a karşı yapılan eylemleri ve polisin tavrını eleştirdi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:05
Barış İnisiyatifi, AP Dilekçe Komisyonu'nun Ziyareti Sırasında Yapılan Eylemi Eleştirdi!

 Barış İnisiyatifi, önceki gün Gazimağusa’yi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu üyesi parlamenterler ile bir grup Rum’a karşı yapılan eylemleri ve polisin tavrını eleştirdi.
Barış İnisiyatifi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “resmi makamların bilgisi çerçevesinde gerçekleşen ziyarete katılan eski Maraş sakini bir grup Kıbrıslı Rum’un, Maraş’ın açılması ile yaşamın tüm Mağusa’da normale döndürülmesine yönelik yazılı ve sözlü barışsal eylemine bile tahammül gösterilmediğini” ileri sürdü.
Elcil, polisin göz yumması ile bir grubun Kıbrıslı Rumları tahrik etmek için olay çıkarmaya çalıştığını savunarak, “Başkalarının diline, inancına saygılı olmayı ve Kıbrıslı Türk gibi davranmayı asla öğrenmeyen bu grubun yaptıkları ortada iken, buna göz yuman polis ve güvenlik güçleri esas sorumlulardır” ifadelerini kullandı.
Toplumun asayiş ve güvenliğini sağlamakla görevli olanların yasalarda belirtilen görevleri dışında hareket etmelerinin anarşiye davetiye çıkardığını ileri süren Elcil, Kıbrıs'ta bölünmeyi ortadan kaldıracak normalleşmeyi, dikenli telleri yok etmek için Birleşik Kıbrıs'ı kurmanın elzem olduğunu, acil çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.
“Sadece Maraş’ın açılmasını ve Mağusa’da hayatın normalleşmesini değil, adamızda ve tüm dünyada barışı savunmaya devam edeceğiz” diyen Elcil, iki toplumu yakınlaştırmak, ortak yaşamı sağlayacak çalışmalar yapmak yerine en küçük fırsatta saldırganlık yaparak bunları organize edenlerin sorumlularının mutlaka hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
BarışİnisiyatifiApDilekçeKomisyonEleştiri
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